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ЗМІ: Міноборони РФ вербуватиме на війну засуджених в Україні злочинців

Ольга Глущенко Четвер, 1 вересня 2022, 06:25
ілюстративне фото

Згідно з новими даними американської розвідки, Росія відчуває "серйозну нестачу живої сили" у війні проти України і почне вербувати засуджених.

Джерело: The Associated Press, CNN із посиланням на джерела

Деталі: За його словами, Росія прагне вирішити проблему дефіциту військ частково шляхом примусу солдатів, поранених раніше на війні, повертатися до бойових дій, найму персоналу з приватних охоронних компаній і навіть вербування з в'язниць.

Чиновник додав, що розвідка США визначила, що один із кроків, який Міністерство оборони Росії, як очікується, зробить найближчим часом, це вербування засуджених в Україні злочинців для призову "в обмін на помилування та фінансову компенсацію".

Нагадаємо: Приватна військова компанія "Вагнера" проводила набір на службу серед російських в’язнів у півтора десятках колоній Росії.

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Теми: війнаРосіяСШАрозвідка
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