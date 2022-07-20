"Вагнерівці" збирають у російських колоніях по кілька десятків найманців - росЗМІ

Приватна військова компанія "Вагнера" проводила набір на службу серед російських в’язнів у півтора десятках колоній Росії.

Джерело: публікація російського видання "Важливі історії"

Деталі: Співрозмовники з колоній розповіли, що до них приїжджали працівники ФСБ разом із членами "Вагнера". В першу чергу шукають людей із бойовим досвідом, або тих, хто відбуває покарання за вбивство.

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Дослівно: "Гості відвідали півтора десятки колоній Петербурга, Мордовії, Адигеї, Комі, Краснодарського краю, Ленінградської, Нижегородської, Липецької та Воронезької областей. Подробиці відомі лише за вісьмома колоніями — там вдалося завербувати від двох до кількох десятків людей; всього, за дуже умовною оцінкою, близько двох сотень людей".

Деталі: В’язнів попереджають, що на війні виживуть не всі, проте для тих хто виживе буде "амністія". Також обіцяють платити по 200 тисяч рублів в місяць.

Через кілька днів завербованих ув'язнених вивозять із колонії, де вони відбували покарання, до колонії прикордонних з Україною регіонів Росії.

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Що цьому передувало: У вівторок Збройні сили Україні ліквідували групу найманців ПВК "Вагнер".