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МЗС: Росія обстрілами зриває візит місії МАГАТЕ на окуповану Запорізьку АЕС

"Європейська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 10:23
МЗС: Росія обстрілами зриває візит місії МАГАТЕ на окуповану Запорізьку АЕС
ЗАЕС. Ілюстрація з Telegram Енергоатома

Міністерство закордонних справ України заявило, що дії російської армії ставлять під загрозу візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії, що прямує на окуповану ЗАЕС.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"Порушуючи свої зобов’язання, армія РФ веде потужний обстріл коридору, через який місія МАГАТЕ має прямувати з Запоріжжя до атомної електростанції. Росія має негайно припинити ці небезпечні провокації та уможливити безпечний проїзд фахівцям МАГАТЕ", – наголосив речник.

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Нагадаємо, вранці 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста.

"Енергоатом" повідомляє, що на ЗАЕС через обстріли росіян автоматично відімкнувся працюючий 5-й блок станції. 

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Теми: МЗСЗАЕСвійнаМАГАТЕ
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