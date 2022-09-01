МЗС: Росія обстрілами зриває візит місії МАГАТЕ на окуповану Запорізьку АЕС

Міністерство закордонних справ України заявило, що дії російської армії ставлять під загрозу візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії, що прямує на окуповану ЗАЕС.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"Порушуючи свої зобов’язання, армія РФ веде потужний обстріл коридору, через який місія МАГАТЕ має прямувати з Запоріжжя до атомної електростанції. Росія має негайно припинити ці небезпечні провокації та уможливити безпечний проїзд фахівцям МАГАТЕ", – наголосив речник.

In violation of its commitments, the Russian army is heavily shelling the corridor through which the IAEA’s mission is supposed to travel from Zaporizhzhia to the nuclear power plant. Russia must immediately cease these dangerous provocations and allow the IAEA safe passage. September 1, 2022

Нагадаємо, вранці 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста.

"Енергоатом" повідомляє, що на ЗАЕС через обстріли росіян автоматично відімкнувся працюючий 5-й блок станції.