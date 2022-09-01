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Росія запустила з Криму по Одещині ракети "Онікс"

"Українська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 10:23
Росія запустила з Криму по Одещині ракети Онікс
П-800 "Онікс", фото з Вікіпедії

В ніч проти 1 вересня росіяни завдали удару по Одещині ракетами "Онікс", випущеними з території тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Одеська міська рада в Telegram, посилаючись на ОК "Південь"

Дослівно: "Вночі Одещину ворог атакував двома ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму.

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Деталі: Згідно з повідомленням, сили ППО знищили одну ракету, а друга впала на відкритій місцевості. Руйнувань та постраждалих немає. 

Нагадаємо: На початку серпня росіяни також випускали по Одеській області ракету "Онікс", однак вона не долетіла до землі і розірвалась у повітрі.

Теми: Одеська областьКримвійна
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