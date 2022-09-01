До Мелітополя завезли пів тисячі вчителів з РФ: обіцяють "безкоштовне житло"

До окупованого Мелітополя завезли понад 500 вчителів з Росії, пообіцявши їм в майбутньому "безкоштовне житло" та "високі зарплати".

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального марафону

Деталі: За його словами, окупанти завезли до Мелітополя понад 500 вчителів з Росії, спокусивши їх високими зарплатами і перспективою отримання безкоштовного житла. Педагоги щодня змушуватимуть дітей виконувати гімн РФ та піднімати прапор-країни агресора.

Реклама:

Причиною завезення вчителів з РФ, за словами Федорова, є відмова українських вчителів співпрацювати з ворогом.

Пряма мова: "Наші героїчні вчителі, директори шкіл, директори дитячих садочків в більшості своїй відмовилися співпрацювати з ворогом. Лише 10% співробітників відділу освіти погодилося стати колаборантами, але здебільшого це технічні спеціалісти. Жоден директор - організатор освіти не погодився співпрацювати з окупантом".

Нагадаємо: В серпні стало відомо, що Росія відправила на окуповану Луганщину партію російських "вчителів", які будуть русифікувати українських дітей.