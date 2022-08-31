Окупанти відправили сотню своїх вчителів для русифікації Луганщини

Росія відправила на окуповану Луганщину партію російських "вчителів", які будуть русифікувати українських дітей.

Джерело: повідомлення Центру національного спротиву

Дослівно: "Більшість населення виїхало з регіону через воєнну агресію рф, а ті, хто лишись, не мають бажання віддавати своїх дітей до пропагандистів. Не секрет, що метою російських шкіл є русифікація українських дітей, адже документи цих шкіл ніхто не визнає.

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Так, Кремль відправив на Луганщину нову партію російських "вчителів". Йдеться про 106 педагогів, які будуть працювати в захоплених після 24 лютого регіонах Луганщині".

Деталі: У центрі також додали, що за останній тиждень суттєво збільшилась кількість родин з дітьми, які виїхали з тимчасово окупованих територій до вільної України.

За останній тиждень в середньому через блокпости півдня в день виїжджає 500 дітей з батьками. Причиною є саме настання "навчального року" та відсутність перспектив на ТОТ.

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