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Лукашенко похвалив Сталіна і Берію за ядерну зброю

Альона Мазуренко Четвер, 1 вересня 2022, 13:58
фото: Белта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко подякував радянському вождю і диктатору Йосипу Сталіну та наркому внутрішніх справ СРСР організатора сталінських репресій Лаврентію Берії за ядерну зброю.

Джерело: Лукашенко під час так званого "уроку" "Історична пам'ять - дорога в майбутнє", який він вирішив провести для дітей 1 вересня

Пряма мова: "Ми сьогодні існуємо і ще хрестовий похід звідти так не почався через Білорусь і далі на схід, тому що цей Берія був, і він очолив процес створення ядерної зброї.

Ядерної зброї, яку я ненавиджу і не сприймаю, але яка, на наше щастя, у нас є, в даному випадку в Росії, і це зброя стримування…

Нас би давно перемололи та розтоптали, якби не боялися ядерної зброї. А це Сталін та Берія".

Довідка: У 1943 році за розпорядженням Сталіна була розпочата радянська програма зі створення атомної бомби.

Після отримання в 1943 році придатної уранової сировини загальне керівництво проектом щодо створення у Москві атомної зброї поклали на Берію.

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Нагадаємо: 

  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки Су вже переобладнали для того, щоб вони могли нести ядерну зброю, і додав, що вже визначені цілі на випадок провокації Заходу проти Білорусі.

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Теми: Лукашенкоядерна зброяСталінБілорусь
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