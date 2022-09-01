Лукашенко похвалив Сталіна і Берію за ядерну зброю
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко подякував радянському вождю і диктатору Йосипу Сталіну та наркому внутрішніх справ СРСР організатора сталінських репресій Лаврентію Берії за ядерну зброю.
Джерело: Лукашенко під час так званого "уроку" "Історична пам'ять - дорога в майбутнє", який він вирішив провести для дітей 1 вересня
Пряма мова: "Ми сьогодні існуємо і ще хрестовий похід звідти так не почався через Білорусь і далі на схід, тому що цей Берія був, і він очолив процес створення ядерної зброї.
Ядерної зброї, яку я ненавиджу і не сприймаю, але яка, на наше щастя, у нас є, в даному випадку в Росії, і це зброя стримування…
Нас би давно перемололи та розтоптали, якби не боялися ядерної зброї. А це Сталін та Берія".
Довідка: У 1943 році за розпорядженням Сталіна була розпочата радянська програма зі створення атомної бомби.
Після отримання в 1943 році придатної уранової сировини загальне керівництво проектом щодо створення у Москві атомної зброї поклали на Берію.
Нагадаємо:
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки Су вже переобладнали для того, щоб вони могли нести ядерну зброю, і додав, що вже визначені цілі на випадок провокації Заходу проти Білорусі.