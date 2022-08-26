Лукашенко пригрозив Заходу, що його літаки вже можуть нести ядерну зброю РФ
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки Су вже переобладнали для того, щоб вони могли нести ядерну зброю, і додав, що вже визначені цілі на випадок провокації Заходу проти Білорусі.
Джерело: білоруське держвидання Белта з посиланням на Лукашенка, Беларускі Гаюн в Telegram
Пряма мова Лукашенка: "Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо й білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готове!".
Деталі: За його словами, зараз Захід у рамках операції "Атлантична рішучість" продовжує вивантажувати військову техніку США, після чого гелікоптери та обладнання перекинуть у тому числі і до країн Східної Європи.
Пряма мова Лукашенка: "Вони повинні розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Нехай думають. Я їх попередив: не дай боже, якась серйозна провокація проти Білорусі – цілі у нас визначені. Центри ухвалення рішень – ми їх знаємо, я не погрожую нікому, вони дивляться за нами, а ми стежимо за ними".
Деталі: Самопроголошений президент Білорусі додав, що якщо не влада в Європі, то військові "прекрасно розуміють: загострювати відносини з Білоруссю не можна, тому що це загострення відносин і з Союзною державою з ядерною зброєю".
За інформацією "Беларуского Гаюна", може йтися про переобладнання під несення ядерної зброї штурмовиків Су-25, які базуються в Ліді.
"Беларускі Гаюн" зауважив, що спочатку Белта, цитуючи Лукашенка, писала про готовність нести ядерну зброю бомбардувальниками Су-24. Але потім виправила текст і залишила просто "літаки Су".
За даними "Беларуского Гаюна", Су-24 зняті з озброєння Білорусі 12 років тому.
Передісторія:
- 25 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Путін наголосив, що ці ракети можуть мати ядерні боєголовки.
- 30 червня Лукашенко на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим запевняв, що на той момент на території Білорусі не було складів з ядерною зброєю.