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Лукашенко пригрозив Заходу, що його літаки вже можуть нести ядерну зброю РФ

Ірина БалачукП'ятниця, 26 серпня 2022, 13:31
Лукашенко пригрозив Заходу, що його літаки вже можуть нести ядерну зброю РФ
Лукашенко і Путін. Фото Белта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки Су вже переобладнали для того, щоб вони могли нести ядерну зброю, і додав, що вже визначені цілі на випадок провокації Заходу проти Білорусі.

Джерело: білоруське держвидання Белта з посиланням на Лукашенка, Беларускі Гаюн в Telegram

Пряма мова Лукашенка: "Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо й білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готове!".

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Деталі: За його словами, зараз Захід у рамках операції "Атлантична рішучість" продовжує вивантажувати військову техніку США, після чого гелікоптери та обладнання перекинуть у тому числі і до країн Східної Європи.

Пряма мова Лукашенка: "Вони повинні розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Нехай думають. Я їх попередив: не дай боже, якась серйозна провокація проти Білорусі – цілі у нас визначені. Центри ухвалення рішень – ми їх знаємо, я не погрожую нікому, вони дивляться за нами, а ми стежимо за ними".

Деталі: Самопроголошений президент Білорусі додав, що якщо не влада в Європі, то військові "прекрасно розуміють: загострювати відносини з Білоруссю не можна, тому що це загострення відносин і з Союзною державою з ядерною зброєю".

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За інформацією "Беларуского Гаюна", може йтися про переобладнання під несення ядерної зброї штурмовиків Су-25, які базуються в Ліді.

"Беларускі Гаюн" зауважив, що спочатку Белта, цитуючи Лукашенка, писала про готовність нести ядерну зброю бомбардувальниками Су-24. Але потім виправила текст і залишила просто "літаки Су".

За даними "Беларуского Гаюна", Су-24 зняті з озброєння Білорусі 12 років тому.

Передісторія:

  • 25 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Путін наголосив, що ці ракети можуть мати ядерні боєголовки.
  • 30 червня Лукашенко на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим запевняв, що на той момент на території Білорусі не було складів з ядерною зброєю.

Теми: Лукашенкоядерна зброяБілорусьРосія
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