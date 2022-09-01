"Рабі, подножці, грязі Москви": Данілов відповів спікерці Радфеду

Секретар РНБО Олексій Данілов наголошує, що російському агресору має вистачити лише одного ресурсу – для виплати репарацій Україні після перемоги нашої країни у війні.

Джерело: Данілов у Twitter

Деталі: Секретар РНБО відреагував на провокаційну заяву спікерки Ради Федерації Валентини Матвієнко про те, що Росія "має ресурси для того, щоб завершити війну в Україні перемогою".

Реклама:

Данілов радить росіянам заощаджувати ресурси для репарацій Україні за знищену інфраструктуру, поховання російських солдат, яких щодня сотнями знищують ЗСУ та для майбутнього процесу в Міжнародному кримінальному суді.

Пряма мова: "Валентині Матвієнко. "Рабі, подножці, грязі Москви", людині без честі, проклятій своєю Батьківщиною, варто пам’ятати: Росії має вистачити тільки одного ресурсу – на виплати репарацій і контрибуцій Україні, на масові поховання своїх військових і на справедливість вироку Гаазького трибуналу".