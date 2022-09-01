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У Радфеді заявили, що в Росії вистачить ресурсів, щоб перемогти Україну

Ірина БалачукЧетвер, 1 вересня 2022, 08:25
Валентина Матвієнко. Скриншот з відео з сайту Радфеду

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що Росія має ресурси для того, щоб завершити війну в Україні перемогою.

Джерело: Матвієнко у блозі на сайті Радфеду

Пряма мова Матвієнко: "Не викликає сумнівів, що в нас вистачить ресурсів для перемоги – ресурсів не лише матеріальних, а й інтелектуальних, моральних".

Деталі: За словами спікера Радфеду, російська армія оснащена найсучаснішою зброєю та технікою, а окупанти "діють гуманно – не використовують мирних громадян як "живий щит", не ведуть обстрілів міських кварталів, не знищують об'єктів соціальної та комунальної інфраструктури".

Матвієнко заявила, що російські війська нібито "не заплямували себе розправами над військовополоненими".

Вона повторила кремлівські наративи про те, що рішення про проведення "спецоперації" було дуже "своєчасним", оскільки над Росією нібито нависла велика загроза.

Матвієнко запевняє, що на полі бою Росії нібито "протистоять не лише збройні сили України, нацистські батальйони, а й колективний Захід, НАТО". А від результату "операції", за її словами, залежить не лише існування Росії "як цілісної, суверенної, сильної держави, а й те, яким буде світ після її завершення".

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Матвієнко повідомила, що з 1 вересня кожен навчальний тиждень у всіх школах країни починатиметься з підняття прапора та виконання гімну, а багато сенаторів безпосередньо братимуть участь "у патріотичному вихованні школярів у своїх регіонах".

Вона також вважає, що потрібно переписати підручники з історії – зокрема історію Другої світової війни та новітню історію РФ.

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Теми: Росіявійна
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