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ВАКС вперше конфіскував статки російського олігарха: одного із стовпів режиму Путіна

Альона Мазуренко Четвер, 1 вересня 2022, 16:09
фото: getty images

Вищий антикорупційний суд конфіскував статки путінського олігарха Володимира Євтушенкова. Це перше подібне рішення українського суду.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Зокрема, ВАКС конфіскував 17 об'єктів нерухомості загальною площею майже 100 тисяч квадратних метрів.

Також конфіскували частки олігарха в кількох українських фірмах, а саме:

  • 42,09% у ТОВ "Електрозавод-ВІТ" (Запоріжжя)
  • 59,2% у ТОВ "ІТМ-Україна" (Київ)
  • 59,2% у ТОВ "Смарт Диджитал Солюшнс" (Київ)
  • 42,09% у ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс" (Запоріжжя)
  • 34,21 % у АТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування" (Запоріжжя).

Рішення ухвалила колегія суддів ВАКС у складі Широкої, Мойсака і Саландяк.

В Україні Євтушенков тричі (в 2008, 2010 і 2011 роках) отримував іменні пістолети "Форт" від Януковича і мав повне сприяння з боку тодішньої української влади.

Довідка: Євтушенков – один з найбагатших людей Росії. Станом на 2021 рік його статки складали 3,4 мільярди доларів. Один з його основних капіталів – АФК "Система". Вона володіє концерном "РТІ Системи", що входить до найбільших оборонних компаній світу, розробляючи для російського озброєння системи управління та зв'язку, радіотехнічне обладнання. Наприклад, стаціонарні радіолокаційні станції "Воронеж", які призначені для виявлення та супроводження балістичних і крилатих ракет та інших аеродинамічних об'єктів.

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У березні 2022 року журналісти програми "Схеми" та проєкту Scanner Project у рамках циклу матеріалів "Стовпи режиму Путіна" дізналися, що Євтушенков має нерухомість у Європі: три вілли на Лазуровому узбережжі, записані на компанії, напряму пов`язані з його родиною та два будинки у середмісті Лондона.

Ще в квітні 2022 року Євтушенков, інші бізнесмени та політики з Росії потрапили під західні санкції. Після цього олігарх вийшов з ради директорів АФК "Система" та передав частину своїх акцій сину. В результаті частка олігарха зменшилася до 49,2%.

За даними видання "НВ"​, він міг бути одним із посередників, який зводив Януковича після втечі в Росію із тими, хто був зацікавлений у початку бойових дій на Донбасі у 2014 році.

Знати більше: Подарунок до дня незалежності: Перший позов про конфіскацію майна російського олігарха

Нагадаємо: 

  • Російський олігарх Володимир Євтушенков перебуває у так званому "списку Кремля" – це перелік бізнесменів, наближених до Володимира Путіна.

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Теми: олігархиРосіяАнтикорупційний судвійна
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