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Білорусь проведе навчання зі "звільнення територій": ЗСУ готові

Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 вересня 2022, 16:39
Білорусь проведе навчання зі звільнення територій: ЗСУ готові
Фото: "Белта"

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов запевнив, що українські військові готові до будь-якого розвитку подій під час командно-штабних навчань в Білорусі з 8 по 14 вересня щодо "звільнення територій, тимчасово захоплених противником".

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Громова: "Ймовірність проведення наступу противника з території Республіки Білорусь або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою. Водночас у період з 8 до 14 вересня у збройних силах Республіки Білорусь заплановано проведення командно-штабного навчання, під час якого основна увага, ймовірно, приділятиметься питанням ведення маневреної оборони з подальшим переходом у контрнаступ та звільненням територій, тимчасово захоплених противником".

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Деталі: Він розказав, що навчання відбуватимуться за участю російських військових та країн-членів ОДКБ.

Військові не виключають, що під так званою "втраченою територією" маються на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей. За словами Громова, це відповідає концепції спільних дій збройних сил так званої союзної держави на українському напрямку.

Але ЗСУ, запевнив Громов, готові до будь-якого перебігу подій, зокрема й на північному напрямку нашої держави.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: У середині серпня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов переконував, що військових загроз для України з боку Білорусі, крім існуючих, сьогодні немає.

Теми: БілорусьУкраїнаармія
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