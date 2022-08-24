Розвідка не бачить нових військових загроз з боку Білорусі – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов переконаний, що військових загроз для України з боку Білорусі, крім існуючих, сьогодні немає.

Джерело: Буданов під час єдиного телемарафону

Пряма мова Буданова: "Зараз особливо якоїсь загрози, крім тієї, яка є завжди, а це розміщення певних систем озброєнь Російської Федерації на території Білорусі, інших загроз немає".

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Деталі: Він додав, що розмови про нові загрози – це "психологічна операцію" з боку Росії на українське суспільство.

Також Буданов додав, що ефективна дальність ураження цілей ЗРК С-300, розміщених в Білорусі, складає лише 35 кілометрів.

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