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Розвідка не бачить нових військових загроз з боку Білорусі – Буданов

Станіслав ПогоріловСереда, 24 серпня 2022, 17:12
Розвідка не бачить нових військових загроз з боку Білорусі – Буданов
КИРИЛО БУДАНОВ, ФОТО ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов переконаний, що військових загроз для України з боку Білорусі, крім існуючих, сьогодні немає.

Джерело: Буданов під час єдиного телемарафону

Пряма мова Буданова: "Зараз особливо якоїсь загрози, крім тієї, яка є завжди, а це розміщення певних систем озброєнь Російської Федерації на території Білорусі, інших загроз немає".

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Деталі: Він додав, що розмови про нові загрози – це "психологічна операцію" з боку Росії на українське суспільство.

Також Буданов додав, що ефективна дальність ураження цілей ЗРК С-300, розміщених в Білорусі, складає лише 35 кілометрів.

Що було раніше:

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  • Вранці 24 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який надав територію своєї країни для наступу росіян на Україну та став спільником Володимира Путіна у війні, привітав народ України із Днем Незалежності.
  • Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав привітання з Днем Незалежності від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка клоунадою, яка матиме наслідки.

Теми: війнаБілорусьУкраїнаРосія
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