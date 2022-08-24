Розвідка не бачить нових військових загроз з боку Білорусі – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов переконаний, що військових загроз для України з боку Білорусі, крім існуючих, сьогодні немає.

Джерело: Буданов під час єдиного телемарафону

Пряма мова Буданова: "Зараз особливо якоїсь загрози, крім тієї, яка є завжди, а це розміщення певних систем озброєнь Російської Федерації на території Білорусі, інших загроз немає".

Деталі: Він додав, що розмови про нові загрози – це "психологічна операцію" з боку Росії на українське суспільство.

Також Буданов додав, що ефективна дальність ураження цілей ЗРК С-300, розміщених в Білорусі, складає лише 35 кілометрів.

Що було раніше:

Вранці 24 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який надав територію своєї країни для наступу росіян на Україну та став спільником Володимира Путіна у війні, привітав народ України із Днем Незалежності.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав привітання з Днем Незалежності від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка клоунадою, яка матиме наслідки.