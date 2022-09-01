Сім українських медіа отримають нагороду Free Media Pioneer, серед них УП

Сім незалежних українських медіа отримали премію Міжнародного інституту преси Free Media Pioneer 2022 року – це: A/БO, "Громадське", Слідство.інфо, StopFake, The Kyiv Independent, Ukraїner і "Українська правда".

Джерело: International Press Institute (IPI), який вручає нагороду у партнерстві з International Media Support (IMS)

Деталі: На думку IPI, ці медіа мужністю, якісними репортажами та непохитною відданістю служінню громаді у часи надзвичайної потреби протистоять викликам і небезпекам, пов’язаним із загарбницькою війною Росії.

Реклама:

Цього року нагорода Free Media Pioneer буде вручена разом із нагородою IPI World Press Freedom Hero на спеціальній церемонії під час Всесвітнього конгресу IPI 2022 року в Колумбійському університеті в Нью-Йорку ввечері 9 вересня.

Журі міжнародної нагороди IPI-IMS вирішило відзначити креативність і хоробрість українських незалежних медіа та відзначити шляхи, за допомогою яких вони змогли швидко пристосуватися до потреб своїх громад і реалій війни, пропонуючи модель стійкості й мужності, які надихнули світ.

Журі усвідомлює цінний внесок усіх незалежних ЗМІ в Україні, але вибрало сім платформ, які представляють різноманіття української незалежної медіа-спільноти.

ВІДЕО ДНЯ

Ці 7 медіа прагнуть забезпечити високоякісну журналістику і борються з прокремлівською пропагандою, незважаючи на недостатні ресурси й ризикуючи життям на передовій, зазначається у пресрелізі.

"Кожне з цих видань відіграє унікальну роль у донесенні новин та інформації до громадськості, і разом вони виконують неоціненну послугу в інформуванні своїх громад і за її межами під час війни", – зазначає IPI.

Нагороду отримають:

Агенція розвитку місцевих медіа A/БO (ABO), що була створена у 2017 році;

"Громадське", запущене напередодні Революції Гідності 2014 року;

Слідство.інфо, що займається розслідуваннями з 2012 року;

StopFake, створений у 2014 році для боротьби з пропагандою та дезінформацією РФ;

"The Kyiv Independent",, заснований 2021 року журналістами "Kyiv Post";

Ukraїner – це інноваційний медіа-проект, який розповідає про Україну кількома мовами (перша експедиція була у 2016 році);

"Українська правда" – інтернет-видання, засноване 2000 року.

Виконавчий директор IPI Барбара Тріонфі сказала, що з початком війни незалежні медіа України "продемонстрували надзвичайну сміливість і стійкість, продовжуючи виконувати свою роботу – розповідаючи історії, які мають почути Україна та світ".

Виконавчий директор IMS Джеспер Хойберг сказав: "Сьогодні Україна бореться не лише за свою свободу, а й за демократичні принципи як такі. Деякі українські журналісти пішли в армію, але багато з них борються за свої права як вільних ЗМІ, говорити правду та документувати воєнні злочини як для українців, так і для решти світу професійно та етично, що зараз надзвичайно важливо".

"Цією нагородою ми маємо вшанувати їхню мужність, відданість боротьбі за свободу слова та протистоянню інформаційній війні", – додав він.

Довідка: Нагорода Free Media Pioneer вручається організаціям, які задовольняють вимоги часу за допомогою інноваційних моделей журналістики, медіа чи захисту свободи преси.

"Вони відкривають нові способи мислення про вільний потік інформації для зміцнення незалежної журналістики та задоволення потреб своїх громад", – йдеться у пресрелізі.

Міжнародний інститут преси (IPI) заснував нагороду Free Media Pioneer Award у 1996 році. Тепер вона вручається щорічно у партнерстві з International Media Support (IMS).