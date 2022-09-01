Подоляк назвав дивним, що місія МАГАТЕ пробула на ЗАЕС лише 2 години

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, місія МАГАТЕ за дві з половиною години, які вона пробула на території Запорізької атомної електростанції 1 вересня, мало що встигла побачити.

Джерело: Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Це виглядає дуже дивно, на мій погляд. Українська сторона вважає, що коли місія такого рівня, – а це насамперед інженерна, ядерно-фізична місія, яка приїхала не просто подивитися на територію їдальні або певних залів, – а місія, яка має конкретні алгоритми вивчення того, що відбувається з механізмом управління такою складною інфраструктурою, якою є атомна електростанція.

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Чи є там небезпека для контурної безпеки – радіаційної, ядерної і в якому взагалі стані реактор знаходиться. Тому дивно, що всього 2 години.

Але МАГАТЕ каже, що залишить певну кількість своїх членів на постійній основі там. Будемо дивитися.

Але все одн: 2 години ще й за умови, що довкола крутяться росіяни, які розповідають, що тут щось прилетіло, там яблуко впало і таке інше – мені видається, що з тих двох з половиною годин, які комісія перебувала на станції в повному складі, можна було тільки послухати дивні казки у виконанні представника "Росатома". Не більше".

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Деталі: Подоляк додав, що треба все ж почекати звіту МАГАТЕ.

При цьому він зазначив, що росіяни "маскують" свої удари по станції і хочуть створити певні складнощі для МАГАТЕ, щоб її місія не почувалася безпечно і реагувала по-іншому.

"Вони сьогодні взагалі використовували атаку з гелікоптерів по території Енергодара, а потім придумали історію про якийсь десант, дивесрантів, щоб замаскувати ці удари. Це знову ж таки була програма психологічного тиску", – сказав радник голови ОП.

Подоляк зазначив, що на ЗАЕС під час візиту місії МАГАТЕ була певна кількість російських журналістів, яких Росія не мала б завозити, якби боялась обстрілів з боку України. За його словами, місії МАГАТЕ показали залишки нібито українських снарядів – але це "постановочка".

Нагадаємо: Місія МАГАТЕ добирался до ЗАЕС досить довго, росіяни не надали їй спецперепусток – і 14 експертів потрапили на захоплену станцію лише 1 вересня і пробули там кілька годин, після чого на АЕС лишилося 5 представників місії.