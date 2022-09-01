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МАГАТЕ залишила на ЗАЕС п'ять представників, Гроссі поїхав

"Українська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 19:27
Рафаель Гросі на ЗАЕС, скрін з відео росзмі

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що на Запорізькій АЕС лишаться представники МАГАТЕ. 

Джерело: BBC та "Енергоатом"

Деталі: Гроссі повідомив, що місії за кілька годин роботи на АЕС вдалося зібрати достатньо важливої інформацію, не уточнивши деталей.

За словами Гроссі, місія МАГАТЕ залишиться на Запорізькій АЕС в Енергодарі до 3 вересня, а потім вирішуватиме питання постійної присутності своїх спостерігачів у районі станції.

Оновлено о 17:50: Гросі покинув Запорізьку АЕС. 

Разом із ним зі станції поїхали більшість членів делегації.

В "Енергоатомі" повідомили, що станом на 18:00 на ЗАЕС залишились 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції. 

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Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізький АЕС до 3 вересня.

Передісторія: 

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Теми: ЗАЕСМАГАТЕвійна
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