МАГАТЕ залишила на ЗАЕС п'ять представників, Гроссі поїхав

Рафаель Гросі на ЗАЕС, скрін з відео росзмі

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що на Запорізькій АЕС лишаться представники МАГАТЕ.

Джерело: BBC та "Енергоатом"

Деталі: Гроссі повідомив, що місії за кілька годин роботи на АЕС вдалося зібрати достатньо важливої інформацію, не уточнивши деталей.

За словами Гроссі, місія МАГАТЕ залишиться на Запорізькій АЕС в Енергодарі до 3 вересня, а потім вирішуватиме питання постійної присутності своїх спостерігачів у районі станції.

Оновлено о 17:50: Гросі покинув Запорізьку АЕС.

Разом із ним зі станції поїхали більшість членів делегації.

В "Енергоатомі" повідомили, що станом на 18:00 на ЗАЕС залишились 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.

ВІДЕО ДНЯ

Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізький АЕС до 3 вересня.

Передісторія: