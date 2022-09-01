МАГАТЕ залишила на ЗАЕС п'ять представників, Гроссі поїхав
Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що на Запорізькій АЕС лишаться представники МАГАТЕ.
Джерело: BBC та "Енергоатом"
Деталі: Гроссі повідомив, що місії за кілька годин роботи на АЕС вдалося зібрати достатньо важливої інформацію, не уточнивши деталей.
За словами Гроссі, місія МАГАТЕ залишиться на Запорізькій АЕС в Енергодарі до 3 вересня, а потім вирішуватиме питання постійної присутності своїх спостерігачів у районі станції.
Оновлено о 17:50: Гросі покинув Запорізьку АЕС.
Разом із ним зі станції поїхали більшість членів делегації.
В "Енергоатомі" повідомили, що станом на 18:00 на ЗАЕС залишились 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.
Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізький АЕС до 3 вересня.
Передісторія:
- Місія Міжнародного агентства з атомної енергії по обіді 1 вересня прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста.
- До цього на ЗАЕС через обстріли росіян автоматично відключився працюючий 5-й блок станції.
- Міністерство закордонних справ України заявило, що дії російської армії ставлять під загрозу візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії, що прямує на окуповану ЗАЕС.