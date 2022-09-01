Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Єврокомісії розповіли, скільки українських дітей навчаються в школах ЄС

"Європейська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 21:06
школа у Франції, фото AFP via Getty Images

Станом на 30 серпня 506 736 українських дітей були інтегровані в шкільні системи країн Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані в четвер надала Європейська комісія.

"У зв'язку з варварським вторгненням Росії в Україну цей рік відрізняється тим, що сотні тисяч дітей змушені були втекти з країни. На сьогоднішній день понад 500 тисяч українських дітей вже інтегровані в шкільні системи країн ЄС", – зазначають у відомстві.

Загалом кордон Європейського Союзу з боку України та Молдови з початку повномасштабного вторгнення перетнули понад 8,6 мільйона українців, з яких 5,8 мільйона вже повернулися додому.

Крім того, 4,1 мільйона громадян України в ЄС отримали тимчасовий захист, а 25,2 тисячі – притулок.

Як повідомлялося, у Франції 1 вересня почали навчальний рік у місцевих школах 18 тисяч українських школярів, які у зв’язку з війною опинились за кордоном.

А до чеських шкіл 1 вересня пішли до 60 тисяч дітей українських воєнних біженців.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЄСосвітадіти
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Путін намагається підготувати "ґрунт" для створення нових російських сил восени та взимку

Шмигаль відклав підписання постанови про відрядження чоловіків – Гетманцев

Росіяни не пустили на ЗАЕС журналістів разом із МАГАТЕ – Зеленський

Лукашенко заявив, що розв'язка в Україні близько через конфлікт. В ОП заперечили

МАГАТЕ збереже присутність на ЗАЕС - Гроссі

Німеччина не збирається платити Польщі трильйон доларів: питання репарацій закрито

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

ЄС
Кулеба про візові обмеження ЄС для росіян: "Відбувся важливий перелам"
ЄС відкриває хаб для евакуації українських пацієнтів у польському Жешуві
Зеленський про візи для росіян: Якщо Європа буде глухою, не буде мирної Європи
Останні новини
11:31
АРМА отримало активи "дочки" російської "Невської косметики" на $2 млрд
11:27
В Європі зафіксували третій летальний випадок через мавпячу віспу
11:11
ЗСУ знищили склад із паливно-мастильними матеріалами окупантів на Харківщині – Синєгубов
10:49
Одна з правлячих партій Німеччини закликала розібрати "Північний потік-2"
10:46
Бізнес в Україні дещо послабив песимістичні настрої: адаптується до війни
10:35
У Босфорі зняли з мілини судно з українським зерном, через яке зупиняли рух протокою
10:31
мапа Київ затягнуло димом, повітря дуже забруднене
10:22
В окупованому Херсоні лунають вибухи
10:05
Шмигаль закликав Німеччину і США до постачання бойових танків Україні
10:03
"Укрзалізниця" у серпні наростила обсяг перевезень: найбільший приріст в агросекторі
Усі новини...