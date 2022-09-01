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В Єврокомісії розповіли, скільки українських дітей навчаються в школах ЄС

"Європейська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 21:06
В Єврокомісії розповіли, скільки українських дітей навчаються в школах ЄС
школа у Франції, фото AFP via Getty Images

Станом на 30 серпня 506 736 українських дітей були інтегровані в шкільні системи країн Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані в четвер надала Європейська комісія.

"У зв'язку з варварським вторгненням Росії в Україну цей рік відрізняється тим, що сотні тисяч дітей змушені були втекти з країни. На сьогоднішній день понад 500 тисяч українських дітей вже інтегровані в шкільні системи країн ЄС", – зазначають у відомстві.

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Загалом кордон Європейського Союзу з боку України та Молдови з початку повномасштабного вторгнення перетнули понад 8,6 мільйона українців, з яких 5,8 мільйона вже повернулися додому.

Крім того, 4,1 мільйона громадян України в ЄС отримали тимчасовий захист, а 25,2 тисячі – притулок.

Як повідомлялося, у Франції 1 вересня почали навчальний рік у місцевих школах 18 тисяч українських школярів, які у зв’язку з війною опинились за кордоном.

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А до чеських шкіл 1 вересня пішли до 60 тисяч дітей українських воєнних біженців.

Теми: ЄСосвітадіти
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