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Шмигаль відклав підписання постанови про відрядження чоловіків – Гетманцев

Катерина ТищенкоЧетвер, 1 вересня 2022, 23:55
Шмигаль відклав підписання постанови про відрядження чоловіків – Гетманцев
ілюстративне фото Pixabay

Нардеп від "Слуги народу", голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що прем'єр Денис Шмигаль відклав підписання постанови про відрядження чоловіків за кордон.

Джерело: Гетманцев у Telegram

Дослівно: "Насправді немає нічого дивного в тому, що прем'єр відклав підписання постанови про т.зв. "єВідрядження", яке викликало вал критики в суспільстві.

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Ініціатори механізму виїзду за кордон військовозобов'язаних запропонували рішення інтуїтивно, без належних розрахунків, що зрозуміло не змогло переконати суспільство у його доцільності".

Деталі: Гетманцев додав, що підтримує позицію прем’єра.

"Зрозуміло, що на сьомий місяць війни із відрядженнями треба щось вирішувати. Однак очевидно і те, що настав час приймати виважені та прораховані рішення, замість інтуїтивних", - зазначив він.

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Що передувало: Раніше Кабмін прийняв постанову, згідно з якою з 1 вересня чоловіків планували випускати у відрядження за кордон строком на 7 днів при виконанні певних умов.

Повідомлялося, що послуга буде доступна фізичним особам-підприємцям, а також юрособам. У відрядження зможуть відправитись ті, хто подав податкову звітність, сплатив єдиний соціальний внесок і за сім днів до відрядження вніс 200 тис. грн на рахунок Ощадбанку. Також необхідно, щоб середня зарплата в компанії становила не менше 20 тис. грн. При цьому відправити у відрядження підприємство може не більше 10% співробітників.

Теми: Шмигаль Верховна Радакордон
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