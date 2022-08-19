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Чоловіків почнуть випускати у відрядження за кордон: названо умови

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 серпня 2022, 18:57
Фото: Держспецзв’язку

Відповідно до постанови Кабінету міністрів, з 1 вересня чоловіків зможуть випускати у відрядження за кордон строком на 7 днів при виконанні визначених урядом умов.

Джерело: Держспецзв’язку у Telegram

Дослівно: "З 1 вересня на порталі "Дія" за допомогою послуги "єВідрядження" чоловіки зможуть оформити дозвіл на робочу поїздку за кордон".

Деталі: Повідомляється, що послуга буде доступна фізичним особам-підприємцям, а також юрособам.

У відрядження зможуть відправитись ті, хто подав податкову звітність, сплатив єдиний соціальний внесок і за сім днів до відрядження вніс 200 тис. грн на рахунок Ощадбанку. Також необхідно, щоб середня зарплата в компанії становила не менше 20 тис. грн.

При цьому відправити у відрядження підприємство може не більше 10% співробітників.

Робоче відрядження може тривати не довше семи днів.

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Що було раніше:

  • 16 серпня президент Володимир Зеленський відповів відмовою на прохання відкрити кордони для невійськових чоловіків через петицію "Зняття обмеження щодо виїзду за кордон для чоловіків 18-60 років без військового досвіду".
  • 15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні строком на 90 днів, до 21 листопада.

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Теми: кордонУкраїнавійна
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