Чоловіків почнуть випускати у відрядження за кордон: названо умови
Відповідно до постанови Кабінету міністрів, з 1 вересня чоловіків зможуть випускати у відрядження за кордон строком на 7 днів при виконанні визначених урядом умов.
Джерело: Держспецзв’язку у Telegram
Дослівно: "З 1 вересня на порталі "Дія" за допомогою послуги "єВідрядження" чоловіки зможуть оформити дозвіл на робочу поїздку за кордон".
Деталі: Повідомляється, що послуга буде доступна фізичним особам-підприємцям, а також юрособам.
У відрядження зможуть відправитись ті, хто подав податкову звітність, сплатив єдиний соціальний внесок і за сім днів до відрядження вніс 200 тис. грн на рахунок Ощадбанку. Також необхідно, щоб середня зарплата в компанії становила не менше 20 тис. грн.
При цьому відправити у відрядження підприємство може не більше 10% співробітників.
Робоче відрядження може тривати не довше семи днів.
Що було раніше:
- 16 серпня президент Володимир Зеленський відповів відмовою на прохання відкрити кордони для невійськових чоловіків через петицію "Зняття обмеження щодо виїзду за кордон для чоловіків 18-60 років без військового досвіду".
- 15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні строком на 90 днів, до 21 листопада.