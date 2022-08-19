Чоловіків почнуть випускати у відрядження за кордон: названо умови

Відповідно до постанови Кабінету міністрів, з 1 вересня чоловіків зможуть випускати у відрядження за кордон строком на 7 днів при виконанні визначених урядом умов.

Джерело: Держспецзв’язку у Telegram

Дослівно: "З 1 вересня на порталі "Дія" за допомогою послуги "єВідрядження" чоловіки зможуть оформити дозвіл на робочу поїздку за кордон".

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Деталі: Повідомляється, що послуга буде доступна фізичним особам-підприємцям, а також юрособам.

У відрядження зможуть відправитись ті, хто подав податкову звітність, сплатив єдиний соціальний внесок і за сім днів до відрядження вніс 200 тис. грн на рахунок Ощадбанку. Також необхідно, щоб середня зарплата в компанії становила не менше 20 тис. грн.

При цьому відправити у відрядження підприємство може не більше 10% співробітників.

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Робоче відрядження може тривати не довше семи днів.

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