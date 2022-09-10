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Чарльза ІІІ офіційно проголосили королем Великої Британії

"Європейська правда"Субота, 10 вересня 2022, 13:08
Чарльз ІІІ. Фото royal.uk

У суботу в Сент-Джеймському палаці Лондона відбулася історична церемонія проголошення нового короля Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Церемонія проголошення короля вперше транслювалася в прямому ефірі.

Перед цим король зробив особисту заяву про смерть королеви та присягнув зберегти церкву Шотландії - адже в Шотландії існує розподіл влади між церквою та державою.

Після цього учасники Ради престолонаслідування підписали прокламацію з першими восьми розпорядженнями короля. Зокрема, одним із таких розпоряджень стало те, що день похорону покійної королеви Єлизавети буде вихідним.

Зрештою, об 11.00 відбулося публічне зачитування прокламації з балкону Сент-Джеймського палацу. Відразу після цього її буде зачитано на Королівській біржі в лондонському Сіті в присутності лорда-мера Лондона.

Наступні читання відбудуться в Единбурзі, Кардіффі, Белфасті та інших країнах Співдружності до опівдні неділі.

ВІДЕО ДНЯ

73-річний Чарльз автоматично став монархом після смерті королеви в четвер, але сьогоднішні процедури є конституційною формальністю щодо визнання його суверенітету.

Зазвичай такі церемонії відбувалися протягом 24 годин після смерті суверена, але пізнє оголошення про смерть королеви означало, що їх неможливо було організувати вчасно у п’ятницю.

Нагадаємо, в четвер у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочалася десятиденна жалоба.

Новий британський король Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

Читайте також: Ламання традицій та підтримка України: що відомо про нового короля Великої Британії.

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Теми: Велика Британія
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