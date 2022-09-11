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Мінськ домовився співпрацювати з окупованим Севастополем попри невизнання анексії

Неділя, 11 вересня 2022, 04:15
Кухарєв і Развожаєв. Фото: sev.gov.ru

Мінськ та Севастополь уклали угоду про співпрацю — попри те, що Білорусь не визнала окупований РФ Крим російським.

Джерело: білоруське видання "Зеркало"

Деталі: Мова йде про експорт та імпорт продукції, міське господарство, співробітництво в галузі культури, освіти, науки, молодіжної політики, а також "патріотичного виховання".

"Зеркало" відзначило, що у Білорусі ця подія висвітлюється досить скупо, зокрема агентство "Мінськ-Новини" згадало підписання угоди одним рядком, тоді як пресслужба Севастополя розповіла про зустріч докладно.

Угоду підписали голова Мінміськвиконкому Володимир Кухарєв та "губернатор  Севастополя" Михайло Развожаєв.  При цьому зазначається, що він назвав угоду "історично важливим моментом" і що переговори з Мінськом із цього приводу велися давно.

Нагадаємо: офіційно Білорусь "підтримує суверенітет і територіальну цілісність" України в міжнародно визнаних кордонах. Водночас, у липні 2022 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він де-факто й так визнав анексію Криму Росією і в разі необхідності видасть відповідний указ.

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Теми: БілорусьКримРосія
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