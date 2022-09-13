Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведєву на 50 років "подарували" елітну ділянку під Москвою – росЗМІ

Альона Мазуренко Вівторок, 13 вересня 2022, 17:12
ДМИТРО МЕДВЄДЄВ, AFP VIA GETTY IMAGES

Колишній президент РФ, а нині заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв з 2002 року орендує елітну ділянку під Москвою за 1,5 тисяч рублів на рік, які також не платить. 

Джерело: The Insider

Деталі: Зазначається, що Медведєв з 2002 року орендував елітну ділянку в Красногірському районі ринковою вартістю близько півмільярда рублів за півтори тисячі рублів.

Це випливає із документів зламаного листування віце-губернатора Московської області Ігоря Трескова.

Медведєв у своїй декларації зазначає користування ділянкою площею 47 соток. Як випливає з опублікованого в Telegram-каналі Black Mirror зламаного листування.

Термін договору – 49 років. Вартість оренди: 1354 рубля на рік. І з роками вона не підвищувалася, принаймні станом на 2015 рік залишалася колишньою.

Але навіть ці маленькі гроші Медведєв не платив. У нього накопичився борг у розмірі 16 тисяч рублів і ще 12 тисяч як пеня.

ВІДЕО ДНЯ

Ділянка Медведєва знаходиться у селищі дачного господарства "Архангельське". Одна сотка тут коштує 13,5 млн. рублів. Відповідно землю Медведєва можна оцінити в 630 млн.

 

З того ж листа випливає, що сусідні ділянки дісталися іншим російським держдіячам — Михайлу Меню, Дмитру Козаку та Герману Грефу.

Ділянку виділив Медведєву на той момент голова Красногірського району Борис Рассказов.

У травні 2004 року Рассказов став фігурантом справи про перевищення повноважень за схвалену ним у 1999 році угоду з продажу АТ "ЛогоВАЗ" ділянки у селі Петрово-Далі площею понад 14 га, вилучену у оздоровчого комплексу "Жуківка".

Ділянка дісталася дочці бізнесмена Бориса Березовського. У листопаді 2004 року за рішенням суду земля повернулася до держвласності, а справа Рассказова незабаром була закрита.

Зазначається, що справу проти глави району було закрито одразу після того, як він фактично подарував елітну ділянку Медведєву, на той момент першому заступнику глави адміністрації президента РФ.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: МедведєвРосіякорупція
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Українські військові приземлили ворожий Мі-8 і знищили понад 120 загарбників – ОК "Південь"

США анонсували новий пакет оборонної допомоги для України

Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік: понад 50% на оборону

Україна з допомогою США і союзників готувала інший контрнаступ, але план змінили - NYT

Повітряні сили за дві години приземлили два російські літаки

оновленоВ ОП презентували перший документ щодо гарантій безпеки для України

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Медведєв
Данілов відповів Медвєдєву: радить думати про саддамівський бункер
Зеленський відкинув переговори з РФ, Медведєв відповів погрозами
Нові перли Медведєва: Зеленський під психотропами, перший ангел апокаліпсису затрубив
Останні новини
06:28
УЗ призначила евакуаційний потяг
05:43
Байден про успіхи ЗСУ: досягли "значного прогресу", але "попереду ще довгий шлях"
04:45
Загострення між Вірменією та Азербайджаном: Путін заявив про "додаткові кроки"
03:45
Успішний контрнаступ ЗСУ був несподіванкою для росіян – Пентагон
03:15
Командування "Південь": ворог збільшив корабельне угрупування в Чорному морі
02:19
Українські військові приземлили ворожий Мі-8 і знищили понад 120 загарбників – ОК "Південь"
01:25
Боррель запропонує країнам ЄС надати нове фінансування на військову допомогу Україні
00:25
США анонсували новий пакет оборонної допомоги для України
00:08
Стефанішина розповіла про спроби росіян вийти на переговори після контрнаступу України
23:59
Труну королеви Британії доставили до Букінгемського палацу
Усі новини...