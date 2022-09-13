Медведєву на 50 років "подарували" елітну ділянку під Москвою – росЗМІ

Колишній президент РФ, а нині заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв з 2002 року орендує елітну ділянку під Москвою за 1,5 тисяч рублів на рік, які також не платить.

Джерело: The Insider

Деталі: Зазначається, що Медведєв з 2002 року орендував елітну ділянку в Красногірському районі ринковою вартістю близько півмільярда рублів за півтори тисячі рублів.

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Це випливає із документів зламаного листування віце-губернатора Московської області Ігоря Трескова.

Медведєв у своїй декларації зазначає користування ділянкою площею 47 соток. Як випливає з опублікованого в Telegram-каналі Black Mirror зламаного листування.

Термін договору – 49 років. Вартість оренди: 1354 рубля на рік. І з роками вона не підвищувалася, принаймні станом на 2015 рік залишалася колишньою.

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Але навіть ці маленькі гроші Медведєв не платив. У нього накопичився борг у розмірі 16 тисяч рублів і ще 12 тисяч як пеня.

Ділянка Медведєва знаходиться у селищі дачного господарства "Архангельське". Одна сотка тут коштує 13,5 млн. рублів. Відповідно землю Медведєва можна оцінити в 630 млн.

З того ж листа випливає, що сусідні ділянки дісталися іншим російським держдіячам — Михайлу Меню, Дмитру Козаку та Герману Грефу.

Ділянку виділив Медведєву на той момент голова Красногірського району Борис Рассказов.

У травні 2004 року Рассказов став фігурантом справи про перевищення повноважень за схвалену ним у 1999 році угоду з продажу АТ "ЛогоВАЗ" ділянки у селі Петрово-Далі площею понад 14 га, вилучену у оздоровчого комплексу "Жуківка".

Ділянка дісталася дочці бізнесмена Бориса Березовського. У листопаді 2004 року за рішенням суду земля повернулася до держвласності, а справа Рассказова незабаром була закрита.

Зазначається, що справу проти глави району було закрито одразу після того, як він фактично подарував елітну ділянку Медведєву, на той момент першому заступнику глави адміністрації президента РФ.