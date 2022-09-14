ЗСУ відбили низку ворожих атак на Донеччині та збили літак росіян – Генштаб

ЗСУ б’ють по ворожих позиціях. Фото з Facebook Генштабу

Росіяни намагаються просунутися вглиб України на Донецькому напрямку, але ЗСУ відбили ворожі атаки в районі Спірного, Соледара, Майорська, Зайцевого, Одрадівки, Веселої Долини, Водяного та Новомихайлівки.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18:00 14 вересня у Facebook

Дослівно Генштаб: "На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб просунутися вглиб нашої території. Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка".

Деталі: Протягом поточної доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів – уражено шість позицій та місць скупчення живої сили і техніки противника, три позиції зенітних ракетних комплексів, збито один літак противника.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Окрім того, підтверджено знищення 4 реактивних систем залпового вогню "Град" в Херсонській області, що потрапили у зону ураження 12 вересня, та продовольчого складу окупантів у Докучаєвську.

Наразі ворог зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступальних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Росіяни б’ють по позиціях українських підрозділів вздовж усієї лінії зіткнення, намагаються відновити втрачене положення, переміщують свої війська та ведуть повітряну розвідку.

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Противник продовжує тероризувати цивільне населення – від авіаційних та ракетних ударів постраждала інфраструктура понад 15 населених пунктів, зокрема Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Степового, Сухого Ставка, Білогірки, Безіменного та Малої Сейдеминухи.

Вночі росіяни завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Миколаєва та Краматорська. Загалом, протягом поточної доби, зафіксовано 8 ракетних, 4 авіаційних удари та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню противника. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли із танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Сеньківка і Блешня Чернігівської області та Степне і Нововасилівка Сумської області.

На Харківському напрямку інтенсивність ворожих обстрілів значно знизилася, вогневого впливу зазнали населені пункти Басове та Куп’янськ.

На інших напрямках окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Дронівка, Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Спірне та Білогорівка;

– в районах населених пунктів Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Дронівка, Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Спірне та Білогорівка; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр’ївка та Веселе;

– в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр’ївка та Веселе; на Авдіївському напрямку – Уманське, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

– Уманське, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Запорізькому напрямку – населені пункти Богоявленка, Зелене Поле, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Павлівка, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів та Малі Щербаки;

– населені пункти Богоявленка, Зелене Поле, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Павлівка, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів та Малі Щербаки; на Південнобузькому напрямку – у районах населених пунктів Високопілля, Зарічне, Кам’яне, Архангельське, Партизанське, Андріївка, Білогірка, Сухий Ставок, Тернові Поди, Благодатне, Мирне та Таврійське.

В результаті успішних дій Сил оборони та знищення великої кількості живої сили противника, морально-психологічний стан окупантів вкрай низький.

Окупанти погрозами намагаються примусити особовий склад брати участь у бойових діях. У результаті близько 50 мобілізованих російських військовослужбовців з міста Горлівка написали рапорти про відмову воювати.

Щоб зберегти військову техніку, ворог намагається евакуювати системи ППО вглиб тимчасово захоплених територій та на територію Росії. Зокрема, у ніч з 11 на 12 вересня в Луганській області помітили колони з комплексами С-300 та "Бук", які рухалися з населеного пункту Лутугине у напрямку російсько-українського кордону.