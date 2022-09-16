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РФ перестала бути учасницею Європейської конвенції про права людини

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 12:52

Росія офіційно припинила бути високою договірною стороною Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод у зв’язку з виключенням з Ради Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Європейський суд з прав людини уточнив у п’ятницю, що це відбулося відповідно до резолюції про припинення членства РФ у Раді Європи, прийнятої Комітетом міністрів 16 березня 2022 року та відповідно до резолюції про наслідки припинення членства РФ в Раді Європи, ухваленої пленумом суду 22 березня 2022 року.

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Суд, як і раніше, компетентний розглядати скарги, спрямовані проти Російської Федерації у зв'язку з її діями або бездіяльністю, за умови, що вони були подані до 16 березня.

На розгляді суду перебувають 17 450 скарг, спрямованих проти Російської Федерації.

Сама ж РФ у червні вирішила не виконувати рішення ЄСПЛ, винесені після 15 березня 2022 року.

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Теми: Росіяправа людиниЄвропа
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