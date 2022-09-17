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Президент: Може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 22:15
фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський не виключає, що Україна повертатиме Крим дипломатичним шляхом.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Reuters

Пряма мова Зеленського на питання, чи в стані Україна повернути Крим: "Немає іншого шансу, просто немає виходу, треба деокуповувати територію.

Так може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом.

Безумовно, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання. Що за коло осіб буде обговорювати це питання і коли це буде, я не можу зараз сказати. Але, тим не менше, це моя думка".

Деталі: Президент підкреслив, що "Україна зможе жити спокійно, коли поверне собі всю свою землю".

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Теми: ЗеленськийКримдеокупація
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