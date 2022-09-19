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"Не думаю, що це буде швидка війна": посол США про шанси закінчити війну у 2023 році

"Європейська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 09:57

Посол США в Україні Бріджит Брінк не очікує швидкого завершення війни, але запевнила, що Сполучені Штати готові підтримувати Україну тривалий час.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

"Як дипломат з 25-річним досвідом, я навчилася не спекулювати з приводу майбутнього. Але я не думаю, що це буде швидка війна", - відповіла Бріджит Брінк на запитання про те, чи реально, на її думку, закінчити війну у 2023 році. 

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Вона зазначила, що США готові підтримувати Україну тривалий час, якщо війна не завершиться і наступного року. 

"Ми це вже демонструємо. Частина довгострокової допомоги, яку ми надаємо, буде працювати роки і роки від сьогодні (...), щоб допомогти Україні побудувати таку армію, яка допоможе їй захистити себе після того, як завершиться цей конфлікт", - сказала посол. 

Бріджит Брінк також розповіла, що з 24 лютого США надали Україні вже 8,5 млрд доларів прямої бюджетної допомоги. 

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Теми: СШАвійна
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