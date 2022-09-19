Росіяни обстріляли зі "Смерчів" Криворізький район
Понеділок, 19 вересня 2022, 17:57
У Криворізькому районі зафіксували "приліт" з РЗСВ, повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Джерело: Вілкул у Telegram
Деталі: Вілкул повідомив про удари у Криворізькому районі близько 17:30.
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Він вважає, що росіяни стріляли зі "Смерчів".
За даними військової адміністрації, втрат серед населення немає.
Соцмережі також повідомляють, що були вибухи, але деталей наразі немає.
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