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Росіяни обстріляли зі "Смерчів" Криворізький район

Роман ПетренкоПонеділок, 19 вересня 2022, 17:57
Росіяни обстріляли зі Смерчів Криворізький район
фото з соцмереж ймовірно прильоту біля кривого рогу

У Криворізькому районі зафіксували "приліт" з РЗСВ, повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Джерело: Вілкул у Telegram

Деталі: Вілкул повідомив про удари у Криворізькому районі близько 17:30.

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Він вважає, що росіяни стріляли зі "Смерчів".

За даними військової адміністрації, втрат серед населення немає.

Соцмережі також повідомляють, що були вибухи, але деталей наразі немає.

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Теми: Кривий Рігобстріл
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