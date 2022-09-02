Тайвань вперше збив дрон неподалік Китаю
П'ятниця, 2 вересня 2022, 05:19
Тайвань збив невідомий цивільний безпілотник над своїм островом Шию, за кілька кілометрів від материкового Китаю.
Джерело: CNN
Деталі: Безпілотник був помічений над водами біля Шию, невеликого острова у групі Цзіньмен, який контролюється Тайванем і знаходиться приблизно за 4 кілометри від берега Сямень, Китай.
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Командування оборони Цзіньмен, підрозділ Міністерства національної оборони Тайваню, заявило, що безпілотник збили після того, як попереджувальні ракети не змогли його відігнати.
Чотири дні поспіль повідомлялося про невідомі безпілотники в районі Цзіньмен, але це перший випадок, коли Тайвань збив дрон.
Нагадаємо:
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- Наприкінці серпня військові Тайваню відкрили вогонь по дронах, які без попередження тричі здійснили прольоти в районах островів Дадан, Ердан і Шию. Після попередження сигнальними ракетами дрони відлетіли в бік Китаю. Пізніше ще один безпілотник увійшов у повітряний простір над закритими водами Ердану. Тільки після запуску сигнальної ракети дрон відлетів.
- Командування оборони Цзіньмен заявило, що буде збивати всі безпілотні літальні апарати КНР, які "не дослухаються до попереджень".