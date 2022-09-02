Тайвань вперше збив дрон неподалік Китаю

Тайвань збив невідомий цивільний безпілотник над своїм островом Шию, за кілька кілометрів від материкового Китаю.

Джерело: CNN

Деталі: Безпілотник був помічений над водами біля Шию, невеликого острова у групі Цзіньмен, який контролюється Тайванем і знаходиться приблизно за 4 кілометри від берега Сямень, Китай.

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Командування оборони Цзіньмен, підрозділ Міністерства національної оборони Тайваню, заявило, що безпілотник збили після того, як попереджувальні ракети не змогли його відігнати.

Чотири дні поспіль повідомлялося про невідомі безпілотники в районі Цзіньмен, але це перший випадок, коли Тайвань збив дрон.

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