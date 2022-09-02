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Тайвань вперше збив дрон неподалік Китаю

Анастасія КалатурП'ятниця, 2 вересня 2022, 05:19
ФОТО: GETTY

Тайвань збив невідомий цивільний безпілотник над своїм островом Шию, за кілька кілометрів від материкового Китаю.

Джерело: CNN

Деталі: Безпілотник був помічений над водами біля Шию, невеликого острова у групі Цзіньмен, який контролюється Тайванем і знаходиться приблизно за 4 кілометри від берега Сямень, Китай.

Командування оборони Цзіньмен, підрозділ Міністерства національної оборони Тайваню, заявило, що безпілотник збили після того, як попереджувальні ракети не змогли його відігнати.

Чотири дні поспіль повідомлялося про невідомі безпілотники в районі Цзіньмен, але це перший випадок, коли Тайвань  збив дрон.

Нагадаємо:

  • Наприкінці серпня військові Тайваню відкрили вогонь по дронах, які без попередження тричі здійснили прольоти в районах островів Дадан, Ердан і Шию. Після попередження сигнальними ракетами дрони відлетіли в бік Китаю. Пізніше ще один безпілотник увійшов у повітряний простір над закритими водами Ердану. Тільки після запуску сигнальної ракети дрон відлетів.
  • Командування оборони Цзіньмен заявило, що буде збивати всі безпілотні літальні апарати КНР, які "не дослухаються до попереджень".

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Теми: ТайваньКитай
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