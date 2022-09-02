Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Тайвань вперше збив дрон неподалік Китаю

Анастасія КалатурП'ятниця, 2 вересня 2022, 05:19
Тайвань вперше збив дрон неподалік Китаю
ФОТО: GETTY

Тайвань збив невідомий цивільний безпілотник над своїм островом Шию, за кілька кілометрів від материкового Китаю.

Джерело: CNN

Деталі: Безпілотник був помічений над водами біля Шию, невеликого острова у групі Цзіньмен, який контролюється Тайванем і знаходиться приблизно за 4 кілометри від берега Сямень, Китай.

Реклама:

Командування оборони Цзіньмен, підрозділ Міністерства національної оборони Тайваню, заявило, що безпілотник збили після того, як попереджувальні ракети не змогли його відігнати.

Чотири дні поспіль повідомлялося про невідомі безпілотники в районі Цзіньмен, але це перший випадок, коли Тайвань  збив дрон.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Наприкінці серпня військові Тайваню відкрили вогонь по дронах, які без попередження тричі здійснили прольоти в районах островів Дадан, Ердан і Шию. Після попередження сигнальними ракетами дрони відлетіли в бік Китаю. Пізніше ще один безпілотник увійшов у повітряний простір над закритими водами Ердану. Тільки після запуску сигнальної ракети дрон відлетів.
  • Командування оборони Цзіньмен заявило, що буде збивати всі безпілотні літальні апарати КНР, які "не дослухаються до попереджень".

Теми: ТайваньКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Тайвань
Кулеба: Допомога США Тайваню не зменшить підтримку України
Байден хоче профінансувати зброю для Тайваню в рамках бюджету для України – FT
США виділили Тайваню військову допомогу на $345 мільйонів
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: