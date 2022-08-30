Тайвань уперше відкрив вогонь по безпілотнику КНР, який підлетів до його території

Військові Тайваню в понеділок відкрили вогонь по китайському безпілотнику, який наблизився до островів Цзіньмен – це стало першим подібним інцидентом за всю історію китайсько-тайванської напруженості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Taiwan News.

За даними командування оборони Цзіньмен, безпілотники без попередження тричі здійснили прольоти в районах островів Дадан. Ердан і Шию. Після попередження пострілу сигнальними ракетами дрони відлетіли в бік Китаю.

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Але пізніше ще один безпілотник знову увійшов у повітряний простір над закритими водами острова Ердан. Тайванські війська оголосили попередження, але тільки після запуску сигнальної ракети дрон відлетів.

Напередодні командування оборони Цзіньмен заявило, що буде збивати всі безпілотні літальні апарати КНР, які "не дослухаються до попереджень". Інцидент у вівторок став першим випадком, коли було відкрито вогонь по китайському дрону.

Пекін вважає острів Тайвань своєю суверенною територією, хоча Комуністична партія Китаю ніколи не контролювала його. Натомість нинішня влада Тайбея виступає за незалежність острова. США офіційно не визнають Тайвань, але підтримують його дипломатично, економічно та військово.

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Візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на початку серпня став найвищим візитом посадовця США на острів за останні 25 років. Китай відреагував на нього масштабними військовими маневрами довкола Тайваню з ракетними пусками та санкціями проти Пелосі.

У США назвали реакцію Пекіна надмірною. Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Пекін "не буде створювати кризу" довкола Тайваню та наголосив, що ескалація може призвести до непередбачуваних наслідків, які не потрібні нікому, включно з Китаєм.

Через 12 днів після візиту Пелосі на острів прибула нова делегація членів Конгресу США, після того були й інші візити.

Детальніше про значення візиту Пелосі на Тайвань читайте у статті: Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном.