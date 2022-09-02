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В окупованому Херсоні двічі за ранок пролунали вибухи

"Українська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 10:22
Ілюстративне фото, Командування Повітряних сил ЗСУ / Facebook

Щонайменше 6 вибухів пролунало в окупованому росіянами Херсоні зранку 2 вересня, близько опівдня мешканці також чули звуки вибухів.

Джерело: ТАСС, місцеві Telegram-канали, Суспільне 

Деталі: Російські ЗМІ традиційно стверджують, що вибухи чутно через роботу ППО. 

Оновлено о 11:30: "Суспільне" повідомляє, що у місті знову пролунали вибухи.

Читайте також: ЗСУ пішли в наступ на Херсонщині. Що відомо про бої та лінію фронту на півдні

Нагадаємо: 

  • Мешканці міста повідомляли про вибухи 31 серпня. У ніч проти 1 вересня Збройні сили України на Херсонщині завадили окупантам будувати нову понтонну переправу поблизу Дар’ївки, а також завдали нових ударів по Каховському мосту.
  • 30-31 серпня українські військові також закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.

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Теми: Херсонвибухвійна
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