В окупованому Херсоні двічі за ранок пролунали вибухи

Щонайменше 6 вибухів пролунало в окупованому росіянами Херсоні зранку 2 вересня, близько опівдня мешканці також чули звуки вибухів.

Джерело: ТАСС, місцеві Telegram-канали, Суспільне

Деталі: Російські ЗМІ традиційно стверджують, що вибухи чутно через роботу ППО.

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Оновлено о 11:30: "Суспільне" повідомляє, що у місті знову пролунали вибухи.

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