Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В окупованому Херсоні двічі за ранок пролунали вибухи

"Українська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 10:22
В окупованому Херсоні двічі за ранок пролунали вибухи
Ілюстративне фото, Командування Повітряних сил ЗСУ / Facebook

Щонайменше 6 вибухів пролунало в окупованому росіянами Херсоні зранку 2 вересня, близько опівдня мешканці також чули звуки вибухів.

Джерело: ТАСС, місцеві Telegram-канали, Суспільне 

Деталі: Російські ЗМІ традиційно стверджують, що вибухи чутно через роботу ППО. 

Реклама:

Оновлено о 11:30: "Суспільне" повідомляє, що у місті знову пролунали вибухи.

Читайте також: ЗСУ пішли в наступ на Херсонщині. Що відомо про бої та лінію фронту на півдні

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Мешканці міста повідомляли про вибухи 31 серпня. У ніч проти 1 вересня Збройні сили України на Херсонщині завадили окупантам будувати нову понтонну переправу поблизу Дар’ївки, а також завдали нових ударів по Каховському мосту.
  • 30-31 серпня українські військові також закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.

Теми: Херсонвибухвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: