В окупованому Херсоні двічі за ранок пролунали вибухи

Щонайменше 6 вибухів пролунало в окупованому росіянами Херсоні зранку 2 вересня, близько опівдня мешканці також чули звуки вибухів.

Джерело: ТАСС, місцеві Telegram-канали, Суспільне

Деталі: Російські ЗМІ традиційно стверджують, що вибухи чутно через роботу ППО.

Оновлено о 11:30: "Суспільне" повідомляє, що у місті знову пролунали вибухи.

Читайте також: ЗСУ пішли в наступ на Херсонщині. Що відомо про бої та лінію фронту на півдні

Нагадаємо:

Мешканці міста повідомляли про вибухи 31 серпня. У ніч проти 1 вересня Збройні сили України на Херсонщині завадили окупантам будувати нову понтонну переправу поблизу Дар’ївки, а також завдали нових ударів по Каховському мосту.

30-31 серпня українські військові також закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.