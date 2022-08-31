ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським та Антонівським мостами - ОК "Південь"

На півдні України ЗСУ продовжують нищити логістичні шляхи противника, пункти управління підрозділами, місця скупчення сил і засобів ворога.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: У денному зведенні зазначається, що минулої ночі ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали ударів по двох пунктах управління, двох складах із боєприпасами, засобах протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районах зосередження ворожої артилерії.

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Також вказано, що українські військові закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.

Нагадаємо: ЗСУ від липня тримають під вогневим контролем стратегічні мости на Херсонщині, заважаючи противнику підтягувати озброєння та боєприпаси на цю ділянку фронту. Окупанти намагаються будувати понтонні переправи через Дніпро, але по них також працює українська артилерія.

29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.