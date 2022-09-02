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Кадровий голод: РФ може дозволити собі не більше 350 тис. військових в Україні – розвідка

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 2 вересня 2022, 11:56
Фото: ГУР

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що російські збройні сили з початку вторгнення відчувають кадровий голод, і не можуть направити на війну в Україну більше ніж 300 - 350 тис. вояків.

Джерело: ГУР з посиланням на Скібіцького в ефірі "Військового телебачення України"

Пряма мова  Скібіцького: "В російській армії багато підрозділів здійснюють лише охорону й оборону об’єктів як на території РФ, так і за її межами. Крім того, Росія має потужний контингент в Сирії. Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського Союзу, це і Вірменія і Таджикистан, контингент в Нагірному Карабаху, контингент в Казахстані".

Деталі: За його словами, тому Росія може доправити в Україну лише 300 - 350 тис. своїх військових.

Він додав, що у березні - квітні військове керівництво РФ прийняло рішення залучати до бойових дій лише контрактників. Але кількість бажаючих підписувати контракти і йти на війну суттєво скоротилась після того, як в окупантів суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених.

Що було раніше: Станом на 191-й день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 48 700 військових, 2 009 танків та 1 126 артилерійських систем. 

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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