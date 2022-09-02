Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кадровий голод: РФ може дозволити собі не більше 350 тис. військових в Україні – розвідка

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 2 вересня 2022, 11:56
Кадровий голод: РФ може дозволити собі не більше 350 тис. військових в Україні – розвідка
Фото: ГУР

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що російські збройні сили з початку вторгнення відчувають кадровий голод, і не можуть направити на війну в Україну більше ніж 300 - 350 тис. вояків.

Джерело: ГУР з посиланням на Скібіцького в ефірі "Військового телебачення України"

Пряма мова  Скібіцького: "В російській армії багато підрозділів здійснюють лише охорону й оборону об’єктів як на території РФ, так і за її межами. Крім того, Росія має потужний контингент в Сирії. Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського Союзу, це і Вірменія і Таджикистан, контингент в Нагірному Карабаху, контингент в Казахстані".

Реклама:

Деталі: За його словами, тому Росія може доправити в Україну лише 300 - 350 тис. своїх військових.

Він додав, що у березні - квітні військове керівництво РФ прийняло рішення залучати до бойових дій лише контрактників. Але кількість бажаючих підписувати контракти і йти на війну суттєво скоротилась після того, як в окупантів суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених.

Що було раніше: Станом на 191-й день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 48 700 військових, 2 009 танків та 1 126 артилерійських систем. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
війна
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Командувач угруповання "Таврія": Є просування на напрямку, ворога відкидаємо
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: