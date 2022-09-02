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Росіяни ударами з С-300 зруйнували спорткомплекс "Локомотив" у Харкові

Олександр ШумілінП'ятниця, 2 вересня 2022, 13:24
Фото: Синєгубов

Російські війська вночі ракетними ударами типу С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу "Локомотив" імені Г. Кірпи у Харкові.

Джерело: повідомлення очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова

Пряма мова: "Це світова спортивна арена, де тренувалися наші "золоті рибки" - чемпіонки із синхронного плавання. У цих стінах виступали світові зірки із різних видів спорту, призери Олімпійських Ігор.

Знищені басейн, сучасний боксерський клуб, який урочисто відкрили лише в лютому цього року.

Росіяни вкотре чинять терор проти мирного населення, і це все, що їм лишається. Адже успіхів на фронті у них немає".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по Холодногірському району міста.

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Теми: Харківобстріл
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