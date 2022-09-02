Росіяни ударами з С-300 зруйнували спорткомплекс "Локомотив" у Харкові
П'ятниця, 2 вересня 2022, 13:24
Російські війська вночі ракетними ударами типу С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу "Локомотив" імені Г. Кірпи у Харкові.
Джерело: повідомлення очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова
Пряма мова: "Це світова спортивна арена, де тренувалися наші "золоті рибки" - чемпіонки із синхронного плавання. У цих стінах виступали світові зірки із різних видів спорту, призери Олімпійських Ігор.
Знищені басейн, сучасний боксерський клуб, який урочисто відкрили лише в лютому цього року.
Росіяни вкотре чинять терор проти мирного населення, і це все, що їм лишається. Адже успіхів на фронті у них немає".
Передісторія:
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