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Рятувальники гасять 5 осередків займання торфу на Київщині – ДСНС

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 2 вересня 2022, 14:09
Фото: ДСНС Київщини

Рятувальники Київщини повідомили, що тримають ситуацію з торф'яними пожежами під контролем, наразі ліквідують 5 осередків займання.

Джерело: ДСНС Київщини у Telegram

Деталі: Повідомляється, що 2 осередки торф’яних пожеж гасять у селі Соснівка та смт Димер Вишгородського району; 2 осередки - у селі Красний Ріг та смт Гостомель Бучанського району; 1 - у с. Нові Безрадичі Обухівського району.

Щоб захистити себе від впливу забрудненого повітря рятувальники радять: залишатись вдома та закривати вікна; при виході на вулицю одягати окуляри та маску; проводити вологе прибирання хоча б один раз на день; уникати надмірної фізичної активності; тимчасово не провітрювати квартиру; пити багато води.

Що було раніше: Станом на ранок 2 вересня у Києві спостерігається сильна задимленість – рівень забрудненості повітря дуже високий на правому березі та середній на лівому.

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Теми: Київська областьДСНС
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