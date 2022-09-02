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Обмін полоненими: до України повернулися 14 військових

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 2 вересня 2022, 14:50
Обмін полоненими: до України повернулися 14 військових
14 повернутих бійців, які були в полоні з травня, фото: Volodymyr Zolkin

Україна провела черговий обмін полоненими в Донецькій області, повернувши 14 військових.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram

Дослівно: "Додому повернулися 14 українських захисників. Серед них десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року".

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Повідомляється, що серед тих, кого обміняли – офіцер та військовий медик.

Передісторія:

  • Між Україною та Росією відбулося вже кілька етапів обміну військовополоненими з часу повномасштабного вторгнення РФ. Відбувалися обміни і раніше на тлі бойових дій на сході України та окупації Криму.  
  • Віцепрем'єрка і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук передала повноваження щодо обміну військовополонених Головному управлінню розвідки Міноборони та Службі безпеки України.
  • Точна кількість військовополонених ані з українського, ані з російського боку невідома.

 

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Теми: війнаполоненіУкраїнаРосія
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