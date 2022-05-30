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Верещук більше не займатиметься обміном військовополонених 

Мазуренко Альона Понеділок, 30 травня 2022, 16:43
ІРИНА ВЕРЕЩУК, ФОТО МІНТОТ

Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук повідомила, що передає свої повноваження щодо обміну військовополоненими розвідці та Службі безпеки.

Джерело: Верещук у Facebook

Пряма мова: "Щодо подальшої роботи з обміну військовополоненими:

Свій функціонал з обміну військовополоненими передаю головному управлінню розвідки Міноборони...

Надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР та СБУ".

Деталі: Вона зазначила, що відповідні реєстри щодо військовополонених уже створили, відпрацювали організаційні питання та налагодили комунікаційні канали з окупантами щодо обміну.

Верещук зазначила, що мінреінтеграції залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Верещук раніше просила не перебільшувати вплив світових лідерів на переговори щодо евакуації військових з "Азовсталі".
  • Наразі ведуться переговори про обмін українських бійців із "Азовсталі". До процесу залучені представники міжнародних організацій та інші впливові представники іноземних країн. Деталі процесу не розголошуються, в Україні заявляють що інформація про обмін засекречена. 

Теми: ВерещукобмінполоненіРосія
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