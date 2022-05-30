Верещук більше не займатиметься обміном військовополонених
Понеділок, 30 травня 2022, 16:43
Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук повідомила, що передає свої повноваження щодо обміну військовополоненими розвідці та Службі безпеки.
Джерело: Верещук у Facebook
Пряма мова: "Щодо подальшої роботи з обміну військовополоненими:
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Свій функціонал з обміну військовополоненими передаю головному управлінню розвідки Міноборони...
Надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР та СБУ".
Деталі: Вона зазначила, що відповідні реєстри щодо військовополонених уже створили, відпрацювали організаційні питання та налагодили комунікаційні канали з окупантами щодо обміну.
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Верещук зазначила, що мінреінтеграції залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.
Передісторія:
- Верещук раніше просила не перебільшувати вплив світових лідерів на переговори щодо евакуації військових з "Азовсталі".
- Наразі ведуться переговори про обмін українських бійців із "Азовсталі". До процесу залучені представники міжнародних організацій та інші впливові представники іноземних країн. Деталі процесу не розголошуються, в Україні заявляють що інформація про обмін засекречена.