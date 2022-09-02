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ЗСУ ліквідували російський штурмовик на Херсонщині – ОК "Південь"

"Українська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 16:02
Cу-25СМ, фото з Вікіпедії

Підбитий російський літак Су-25, який атакував позиції ЗСУ на Херсонщині, остаточно виведений зі складу російських сил. 

Джерело: ОК "Південь" 

Дослівно: "Ушкоджений вчора в районі Сухого Ставку літак Су-25 підтверджено виведений зі складу ворожих сил".

Деталі: ЗСУ також завдали ударів по поромній переправі поблизу села Львове та по двом районам зосередження сил противника. 

ОК "Південь" повідомляє про знищення 37 росіян, 3 танків, 4 гаубиць "Мста-Б", РСЗВ "Град", 10 одиниць авто-бронетехніки та складу боєприпасів в Бериславському районі на Херсонщині. 

Передісторія: В ніч проти 2 вересня ОК "Південь" повідомив, що тричі протягом дня російські винищувачі та штурмовики завдали ударів по позиціях ЗСУ в Бериславському район та одному зі штурмовиків завдали ураження

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Теми: Херсонська областьвійна
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