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На Запоріжжі почали тренуватись лікувати уражених радіацією, розгорнули відділення

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 2 вересня 2022, 17:57
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Керівник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що через дії окупантів в області розгорнули навчання з підготовки лікування пацієнтів з радіаційними ураженням, вже відкрили медичне відділення.

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Стартувала серія навчань, аби перевірити можливості спеціальних служб. Сьогодні на базі одного з медичних закладів розгорнули переобладнане відділення на тридцять ліжок для лікування пацієнтів з радіаційним ураженням. За потреби маємо можливість розгорнути більше ліжко-місць".

Деталі: За його словами, відділення створено у відповідь на радіаційні ризики через дії окупантів. Воно може бути використане першочергово.

Старух додав, що міжнародні партнери допомагають покращувати медичну базу області.

Що було раніше:

  • У серпні президент Володимир Зеленський попереджав, що ситуація навколо Запорізької атомної електростанції зараз вкрай небезпечна.
  • Після візиту на ЗАЕС глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі повідомив, що фізична цілісність окупованої станції була порушена кілька разів.

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Теми: ЗапоріжжявійнаРосіяУкраїна
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