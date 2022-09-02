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На Запоріжжі почали тренуватись лікувати уражених радіацією, розгорнули відділення

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 2 вересня 2022, 17:57
На Запоріжжі почали тренуватись лікувати уражених радіацією, розгорнули відділення
скриншот

Керівник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що через дії окупантів в області розгорнули навчання з підготовки лікування пацієнтів з радіаційними ураженням, вже відкрили медичне відділення.

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Стартувала серія навчань, аби перевірити можливості спеціальних служб. Сьогодні на базі одного з медичних закладів розгорнули переобладнане відділення на тридцять ліжок для лікування пацієнтів з радіаційним ураженням. За потреби маємо можливість розгорнути більше ліжко-місць".

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Деталі: За його словами, відділення створено у відповідь на радіаційні ризики через дії окупантів. Воно може бути використане першочергово.

Старух додав, що міжнародні партнери допомагають покращувати медичну базу області.

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Теми: ЗапоріжжявійнаРосіяУкраїна
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