Зеленський: Небезпека на ЗАЕС стовідсоткова

Президент Володимир Зеленський вважає, що ситуація навколо Запорізької атомної електростанції зараз вкрай небезпечна.

Джерело: Зеленський за підсумками саміту Кримської платформи

Пряма мова: "Атомна електростанція працює. Викидів на сьогодні там не було. Небезпека – стовідсоткова! Навіть не 99% - 100%! Тому що ми не контролюємо саме те, що там відбувається".

Деталі: За його словами, окупанти приховано від персоналу АЕС "щось завозили" на станцію, і це може бути "що завгодно", навіть міни.

Зеленський переконаний, що світ має поставити Росії ультиматум, щоб вона залишила у спокої ЗАЕС, вивезла звідти свою техніку, бомби і зброю .

Крім того, додав президент, Росія намагалась від'єднати станцію від електромереж, але, на щастя, цього не відбулось. "Будемо вірити, що вони почули, що це небезпека для всього світу", - зауважив він.

Читайте також: Тим, хто розуміє що відбувається на ЗАЕС — дуже страшно: Радіобіологиня про обстріли атомної електростанції

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни хочуть відключити Запорізьку АЕС від України. Чи це можливо і якими можуть бути наслідки?