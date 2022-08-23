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Зеленський: Небезпека на ЗАЕС стовідсоткова

Євген КізіловВівторок, 23 серпня 2022, 22:36
Зеленський: Небезпека на ЗАЕС стовідсоткова
Володимир Зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що ситуація навколо Запорізької атомної електростанції зараз вкрай небезпечна.

Джерело: Зеленський за підсумками саміту Кримської платформи

Пряма мова: "Атомна електростанція працює. Викидів на сьогодні там не було. Небезпека – стовідсоткова! Навіть не 99% - 100%! Тому що ми не контролюємо саме те, що там відбувається".

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Деталі: За його словами, окупанти приховано від персоналу АЕС "щось завозили" на станцію, і це може бути "що завгодно", навіть міни.

Зеленський переконаний, що світ має поставити Росії ультиматум, щоб вона залишила у спокої ЗАЕС, вивезла звідти свою техніку, бомби і зброю .

Крім того, додав президент, Росія намагалась від'єднати станцію від електромереж, але, на щастя, цього не відбулось. "Будемо вірити, що вони почули, що це небезпека для всього світу", - зауважив він.

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Теми: ЗАЕСЗеленський
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