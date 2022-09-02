Цілісність ЗАЕС порушували кілька разів – Гроссі

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі повідомив, що фізична цілісність окупованої Запорізької АЕС була порушена кілька разів.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Очевидно, що станція і фізична цілісність станції були порушені кілька разів... це те, що не може продовжуватися".

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Деталі: Гроссі додав, що під час його перебування на АЕС звуки бойових дій лунали "незручно близько".

Пряма мова: "Були моменти, коли вогонь був очевидним, важкі кулемети, артилерійські міномети, два-три рази (це було - ред.) справді дуже тривожно, я б сказав, для всіх нас".

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