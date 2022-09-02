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Цілісність ЗАЕС порушували кілька разів – Гроссі

"Українська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 12:49
Рафаель Гроссі, фото Reuters

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі повідомив, що фізична цілісність окупованої Запорізької АЕС була порушена кілька разів.

Джерело: Reuters 

Пряма мова: "Очевидно, що станція і фізична цілісність станції були порушені кілька разів... це те, що не може продовжуватися".

Деталі: Гроссі додав, що під час його перебування на АЕС звуки бойових дій лунали "незручно близько".

Пряма мова: "Були моменти, коли вогонь був очевидним, важкі кулемети, артилерійські міномети, два-три рази (це було - ред.) справді дуже тривожно, я б сказав, для всіх нас".

Передісторія: 

  • 1 вересня Гроссі сказав, що зміг оглянути "ключові зони", такі як аварійні системи та диспетчерські. Тепер його команді потрібно завершити аналіз технічних аспектів. Він також заявив, що команда МАГАТЕ збереже присутність на Запорізькій АЕС.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що попри домовленості з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку АЕС без журналістів, там були лише пропагандисти з Росії. 
  • В "Енергоатомі" заявили, що російські окупанти брешуть, маніпулюють і спотворюють реальний стан справ на Запорізькій АЕС.

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Теми: ЗАЕСМАГАТЕАЕСЕнергодар
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