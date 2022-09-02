Зеленський знову зібрав ставку головнокомандувача: Ми всі побачимо рішення

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у п’ятницю знову провів засідання ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні провів ще одне на цьому тижні засідання ставки верховного головнокомандувача.

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Були присутні, як завжди, керівники сектору оборони, безпеки – Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов, інші. Доповідали командувачі оперативних напрямків Сирський, Літвінов, Ковальчук.

Думаю, що всі розуміють, які основні питання, прийняті й певні рішення. Думаю, ми їх всі побачимо".

Що передувало: У середу, 31 серпня, Зеленський повідомив, що провів засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому були присутні керівники силових відомств, військові доповідали про розвиток ситуації на передовій.

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Він також подякував людям у Криму, які підтримують Україну, за надану інформацію й запевнив, що українські сили її відпрацьовують по-максимуму.