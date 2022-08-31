Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський дякує за інформацію з Криму: відпрацьовуємо по-максимуму

Катерина ТищенкоСереда, 31 серпня 2022, 22:58
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський подякував людям у Криму, які підтримують Україну, за надану інформацію й запевнив, що українські сили її відпрацьовують по-максимуму.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський повідомив, що у середу провів засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому були присутні керівники силових відомств, і військові доповідали про розвиток ситуації на передовій.

Пряма мова: "Озвучувати деталі не буду. Одне лише скажу – хочу подякувати від імені розвідки всім нашим людям, які дуже міцно нас підтримують на півдні нашої держави, особливо в Криму.

Розвідники вдячні за надану інформацію, відпрацьовують її по-максимуму. Хай вороги не забувають, на чиєму півострові вони знаходяться, тимчасово знаходяться".

Більше деталей: Президент зазначив також, що бої на Донбасі залишаються дуже тяжкими. "Гарячі точки регіону не змінилися. Наші хлопці міцно тримають позиції", - сказав він.

Крім того, Зеленський повідомив, що у середу провів нараду з представниками парламенту і уряду щодо поточних планів державної роботи.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗеленськийКримрозвідкавійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

На ЗАЕС через обстріли росіян відключився один з енергоблоків – Енергоатом

ЗМІ: Міноборони РФ вербуватиме на війну засуджених в Україні злочинців

ЗСУ знищили понад 200 окупантів і 6 складів боєприпасів ворога – ОК "Південь"

ЗМІ: Зеленські заборонили здавати росіянам свою віллу в Італії

Зеленський дякує за інформацію з Криму: відпрацьовуємо по-максимуму

оновленоРозкрадання $500 тисяч: у керівника з Міноборони пройшли обшуки, у міністерстві відреагували

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

"Громадські діячі" готували переворот у координації з рухом Медведчука і Сурковим – СБУ
У Німеччині допускають, що Росія може відкрити ще один театр війни
Пентагон уклав контракт на закупівлю двох NASAMS для України
США проводили з Україною "військові ігри" перед контрнаступом на півдні – ЗМІ
Останні новини
11:10
ДБР просить про екстрадицію одного з "бійців батальйону Монако"
10:48
Росіяни можуть не пустити місію МАГАТЕ на ключові об’єкти ЗАЕС – міністр
10:45
У Москві загинув голова ради директорів "ЛУКОЙЛа": випав з вікна лікарні
10:38
"Це ваш вирок". Бранець Кремля Наріман Джелял про Крим, окупацію, страх і вибір
10:32
Окупанти випускали ракети по Харківщині і Одещині: частина "самоліквідувалась" над РФ
10:28
Ракетний удар по аеродрому "Краматорськ": коригувальник отримав 9 років тюрми
10:27
Росія не відніме в України статус медової країни: як пасічники працюють в умовах війни
10:23
Росія запустила з Криму по Одещині ракети "Онікс"
10:23
МЗС: Росія обстрілами зриває візит місії МАГАТЕ на окуповану Запорізьку АЕС
09:54
На ЗАЕС через обстріли росіян відключився один з енергоблоків – Енергоатом
Усі новини...