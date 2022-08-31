Зеленський дякує за інформацію з Криму: відпрацьовуємо по-максимуму

Президент Володимир Зеленський подякував людям у Криму, які підтримують Україну, за надану інформацію й запевнив, що українські сили її відпрацьовують по-максимуму.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський повідомив, що у середу провів засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому були присутні керівники силових відомств, і військові доповідали про розвиток ситуації на передовій.

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Пряма мова: "Озвучувати деталі не буду. Одне лише скажу – хочу подякувати від імені розвідки всім нашим людям, які дуже міцно нас підтримують на півдні нашої держави, особливо в Криму.

Розвідники вдячні за надану інформацію, відпрацьовують її по-максимуму. Хай вороги не забувають, на чиєму півострові вони знаходяться, тимчасово знаходяться".

Більше деталей: Президент зазначив також, що бої на Донбасі залишаються дуже тяжкими. "Гарячі точки регіону не змінилися. Наші хлопці міцно тримають позиції", - сказав він.

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Крім того, Зеленський повідомив, що у середу провів нараду з представниками парламенту і уряду щодо поточних планів державної роботи.