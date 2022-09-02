Під час візиту місії МАГАТЕ російських військових вивели з території ЗАЕС – Ґроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі підтвердив, що перед візитом місії організації на Запорізьку атомну електростанцію російські окупанти вивели принаймні частину своїх сил.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ґроссі заявив на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні у п’ятницю.

"Військові, які були присутні там, у жодний спосіб з нами не зв’язувалися. Вони не були доступні. Було кілька нагод, коли я просив поговорити з кимось із них, і вони не були доступні. Зокрема щодо питання кризового центру, бо я хотів спитати, чи можна повернути ту кімнату до її нормального функціонування. Але було очевидно, що ту групу військових було виведено зі станції", – сказав він.

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Ґроссі водночас додав, що зі слів українських колег у місії МАГАТЕ "зрозуміли, що вони по суті працюють разом із російськими технічними колегами". "Це непроста ситуація, це напружена ситуація, не ідеальна ситуація. Це ситуація, якій усі дають раду", – додав він.

Водночас гендиректор МАГАТЕ заперечив, що на діяльність місії на Запорізькій атомній електростанції впливали російські представники.

Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні у п'ятницю зазначав, що у зв’язку з приїздом комісії МАГАТЕ російські окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької АЕС: "Близько 100 одиниць перемістили на завод "Атом Енергомаш", решту – розосередили у найближчих населених пунктах".

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Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Уранці 1 вересня місія МАГАТЕ вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста. Після цього генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що команда МАГАТЕ збереже присутність на Запорізькій АЕС.

Раніше Ґроссі підтвердив, що після завершення місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації.

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