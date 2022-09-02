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Перед приїздом місії МАГАТЕ росіяни вивезли з ЗАЕС військову техніку – Генштаб

Олена РощінаП'ятниця, 2 вересня 2022, 18:26
ЗАЕС, фото Getty Images

Російські військові вивезли свою військову техніку з території Запорізької атомної електростанції в Енергодарі в очікуванні візиту експертів МАГАТЕ, заявляє Генштаб ЗСУ.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України, оперативна інформація станом на 18:00 п'ятниці 2 вересня

Дослівно: "У зв’язку з приїздом комісії МАГАТЕ окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції. Близько 100 одиниць перемістили на завод "Атом Енергомаш", решту – розосередили у найближчих населених пунктах".

Нагадаємо: Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) мала прибути на Запорізької АЕС 31 серпня, але дісталася туди лише 1 вересня. 

Комісія добирался до ЗАЕС досить довго, росіяни не надали їй спецперепусток – і 14 експертів потрапили на захоплену станцію лише 1 вересня, пробули там 2,5 години, після чого на АЕС лишилося 5 представників місії

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що команда МАГАТЕ збереже присутність на Запорізькій АЕС.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри домовленості з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі місія потрапила на Запорізьку АЕС без незалежних журналістів. Про демілітаризацію ЗАЕС домовитися поки не вдалося. 

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Теми: ЗАЕСРосіяМАГАТЕвійна
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