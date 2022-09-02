Міноборони РФ пропонує роздавати землю в Криму за "заслуги" на війні в Україні

Міноборони Росії запропонувало видавати земельні ділянки в окупованому Криму і Московській області нагородженим учасникам війни в Україні.

Джерело: російське видання "Медіазона" з посиланням на проєкт указу, опублікований на порталі правової інформації Росії

Деталі: Мова в документі йде про військовослужбовців і співробітників деяких федеральних держорганів, нагороджених за "заслуги", виявлені під час так званої "спецоперації", та ветеранів бойових дій.

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Відомство пропонує безкоштовно видавати їм землю "з метою надання додаткових заходів соціальної підтримки".

З початку війни влада РФ розширила список осіб, які можуть набути статусу учасника бойових дій. Серед них є самі військові, які беруть участь у вторгненні в Україну, співробітники ФСБ, які "відбивали озброєні провокації на кордоні", а також цивільні фахівці, наприклад, лікарі та будівельники.