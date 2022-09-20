Контрнаступ ЗСУ викликає паніку у ворога – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що контрнаступ українських військових підриває і без того низький моральний дух у так званих елітних російських підрозділів і викликає паніку у впливових осіб з Кремля.

Джерело: ISW

Деталі: Термінове обговорення 19 вересня серед російських ставлеників щодо необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей (значна частина останньої не перебуває під контролем Росії – ред.) свідчить про те, що триваючий контрнаступ України викликає паніку у ворога, зокрема й в осіб, які приймають рішення в Кремлі.

"Законодавчі органи" ставлеників Росії в окупованій Україні так званих Донецької та Луганської народних республік ("ДНР" і "ЛНР") закликали своє керівництво "негайно" провести "референдум" про визнання "Л/ДНР" суб’єктами Росії.

Такий підхід непослідовний. Російські війська не контролюють всю Донецьку та Луганську області. Таким чином, приєднання територій, на які претендують "Л/ДНР", призведе до того, що Росія анексує області, які, за визначенням Кремля, будуть частково знаходитися під законною українською владою та впливом ЗСУ.

Експерти інституту припускають, що у російського керівництва бракує способів зупинити українські сили, які просуваються через річку Оскіл у Луганській області.

Кремль може вважати, за даними ISW, що часткова анексія може спонукати до вербування додаткових сил як із Росії, так і з нещодавно анексованої української території.

ВІДЕО ДНЯ

Військові РФ відчайдушно намагаються мобілізувати додаткові сили з усіх потенційних джерел, щоб посилити свої "сильно деградовані та деморалізовані підрозділи", але виявляються неспроможними створити значну бойову потужність, як неодноразово писав ISW.

Останні українські успіхи в контрнаступі ще більше знижують і без того низький моральний дух серед російських підрозділів, які до 24 лютого вважалися елітними.

Ключові висновки аналітиків інституту: