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ЄС має припинити розмови про нові санкції проти РФ - глава МЗС Угорщини

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 11:46

Європейському Союзу не слід розглядати нові санкції проти Росії, оскільки це лише поглибить кризу енергопостачання та завдасть шкоди Європі.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"ЄС повинен припинити згадувати 8-й пакет санкцій, повинен припинити визначати заходи, які лише ще більше поглиблять кризу з енергопостачанням", – сказав Сійярто.

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У понеділок міністри країн ЄС на зустрічі у Брюсселі обговорять пропозицію скасувати чи обмежити одноголосний принцип ухвалення рішень з питань зовнішньої політики.

Ця потреба виникла саме через Угорщину, яка постійно блокує санкції проти Росії, вимагаючи різних поступок чи внесення поправок.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що війна в Україні може тривати до 2030 року, і що Україна може втратити третину або половину своєї території, а також допускає розпад Євросоюзу у наступне десятиліття.

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Детально про ці скандальні заяви угорського лідера "Європейська правда" пояснює у новому відео.

Теми: МЗСУгорщинасанкції
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