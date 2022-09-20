Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС має припинити розмови про нові санкції проти РФ - глава МЗС Угорщини

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 11:46

Європейському Союзу не слід розглядати нові санкції проти Росії, оскільки це лише поглибить кризу енергопостачання та завдасть шкоди Європі.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"ЄС повинен припинити згадувати 8-й пакет санкцій, повинен припинити визначати заходи, які лише ще більше поглиблять кризу з енергопостачанням", – сказав Сійярто.

У понеділок міністри країн ЄС на зустрічі у Брюсселі обговорять пропозицію скасувати чи обмежити одноголосний принцип ухвалення рішень з питань зовнішньої політики.

Ця потреба виникла саме через Угорщину, яка постійно блокує санкції проти Росії, вимагаючи різних поступок чи внесення поправок.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що війна в Україні може тривати до 2030 року, і що Україна може втратити третину або половину своєї території, а також допускає розпад Євросоюзу у наступне десятиліття.

Детально про ці скандальні заяви угорського лідера "Європейська правда" пояснює у новому відео.

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: МЗСУгорщинасанкції
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

відеоЗеленський закликав США бути першим гарантом безпеки, а інші країни – вибрати між добром і злом

Зеленський про "дуже шумні новини з Росії": Наші позиції не змінюються

Після гучного анонсу Путін так і не зміг виступити. Поки що

У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати іранські "подарунки" Росії

"Укроборонпром" спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод

фотоУ Козачій Лопані росіяни катували людей у підвалах вокзалу й магазину – поліція

Усі новини...
МЗС
Україна, Молдова й Румунія запускають новий тристоронній формат взаємодії
Колишнього держсекретаря МЗС підозрюють у недбалій організації харчування - ДБР
Узбекистан питає, чи правда у полон під Балаклією потрапили два узбеки
Останні новини
03:08
ЗСУ знищили понад 150 загарбників і більше 40 одиниць техніки ворога – ОК "Південь"
02:32
Через ракетний удар у Харкові заблоковано людей – мер
01:56
Глава дипломатії ЄС закликає до нових санкцій проти Росії через "референдуми"
01:22
Ініціатива – за Україною – Зеленський про ситуацію на передовій
01:20
У ЄС не сподіваються до кінця року домовитися відійти від одностайності у прийнятті рішень
01:07
відеоЗеленський закликав США бути першим гарантом безпеки, а інші країни – вибрати між добром і злом
00:45
Зеленський про "дуже шумні новини з Росії": Наші позиції не змінюються
00:27
фотоРосіяни весь день гатили по Сумщині – майже 170 приходів
00:03
відеоОлена Зеленська у Нью-Йорку зустрілася з першими леді Польщі й Литви
23:55
Два російських безпілотники збито над Херсонщиною
Усі новини...