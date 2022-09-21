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ЄС готує нові санкції проти Росії, консультації почнуться вже в п'ятницю – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 21 вересня 2022, 21:16

Європейська комісія найближчими днями почне консультації з членами Європейського Союзу щодо нового, восьмого пакету санкцій проти Росії у зв’язку з її повномасштабним вторгненням в Україну.

Як передає "Європейська правда", про це в четвер повідомило Politico з посиланням на чотирьох поінформованих співрозмовників.

Єврокомісія наразі готує нові заходи та обговорить пропозиції з послами ЄС уже в п’ятницю, повідомили дипломати ЄС.

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Вони очікують, що буде обговорюватися план обмеження цін на російську нафту, який зараз намагається втілити "Група семи".

Серед інших потенційних заходів у межах нового пакету санкцій ЄС можуть бути розширення санкційних списків, а також заборона на імпорт російських алмазів та інших предметів розкоші.

Європейський Союз уже запровадив кілька пакетів санкцій проти Росії у зв’язку з її повномасштабною війною з Україною.

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Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав запровадити додаткові санкції проти Росії після оголошення нею псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Теми: санкціїЄСРосія
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