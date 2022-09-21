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Офіційно: Фінляндія обмежить в’їзд росіян

"Європейська правда"Середа, 21 вересня 2022, 22:37

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в середу оголосив, що уряд країни розробить рішення для обмеження в’їзду туристів із Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Iltalehti, про це Хаавісто заявив на пресконференції в Нью-Йорку.

"Ми сьогодні вирішили почати підготовку національного рішення щодо того, як ми можемо обмежити туристичний потік або повністю запобігти йому, і це національне рішення може передбачати нове законодавство, яке буде ухвалене дуже швидко, або тлумачення чинного законодавства", – пояснив глава фінського МЗС.

Розробкою нового рішення займається зовнішньополітичне відомство Фінляндії, а ухвалюватиме його парламент, додав Хаавісто. "Фінляндія не хоче бути транзитною країною навіть для шенгенських віз, які видають інші країни, і тепер ми хочемо поставити цей потік під контроль", – наголосив він.

Очільник МЗС Фінляндії нагадав, що країна звернулася до Європейської комісії з проханням видати загальні рекомендації про пропуск росіян на територію ЄС, "але не можна гарантувати, що цей крок станеться дуже швидко".

"Не існує ані моральної, ані етичної основи в тому, що в той час як Росія веде війну проти України, подорожі росіян на відпочинок або канікули у Фінляндію чи інші частини Європи продовжиться як зазвичай", – сказав він.

Як повідомлялося, голова комітету парламенту Фінляндії з закордонних справ Юссі Халла-ахо вважає, що його країні слід зробити висновки з рішення про часткову мобілізацію в РФ, особливо якщо йдеться про туристичні візи.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

Крім того, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян Росії з шенгенськими візами.

Теми: ФінляндіякордонРосіявізи
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