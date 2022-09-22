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Україна, Польща й Британія у форматі тристороннього альянсу обговорили протидію російській агресії

"Українська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 12:47

Міністри закордонних справ України, Польщі й Британії, які перебувають у Нью-Йорку для участі у Генасамблеї ООН, зустрілися у тристоронньому форматі та скоординували кроки для протидії російській агресії з огляду на рішення Путіна про часткову мобілізацію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в МЗС України.

Україну на зустрічі представляв Дмитро Кулеба, Польщу - глава МЗС Збіґнев Рау, Британію - Джеймс Клеверлі, який обійняв цю посаду після обрання Ліз Трасс лідеркою консерваторів та прем’єркою. 

 У спільній підсумковій заяві міністри " засудили подальшу мобілізацію сил в Росії, що лише відкидає можливість встановлення миру", та зафіксували домовленість: 

- продовжувати непохитну підтримку України з боку Польщі та Великої Британії в протидії агресії Росії до перемоги України;

- розробити пропозиції щодо довготривалої підтримки України, аби допомогти їй попереджати та відбивати майбутні напади;

- розвивати тристороннє співробітництво, зокрема зміцнювати оборонні можливості трьох країн та східного флангу НАТО.

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Нагадаємо, тристоронній формат співпраці заснували невдовзі перед початком повномасштабної війни. 

Теми: ПольщаВелика Британія
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